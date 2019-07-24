Суд просят поставить «Кресты» на место

Члены петербургской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яна Теплицкая и Роман Ширшов подали иск в суд, требуя признать администрацию следственного изолятора (СИЗО) «Кресты» нарушившей закон «Об общественном контроле». Речь идет о прерывании беседы с фигурантом дела о теракте в петербургском метро Аброром Азимовым, во время которой он рассказывал членам ОНК об обстоятельствах пыток, якобы примененных к нему в «секретной тюрьме». При этом сотрудники ФСИН сослались на «возможное нарушение» пункта закона, который запрещает членам ОНК вести беседы с подследственными о чем-либо, кроме условий содержания в местах принудительного содержания. Ранее эту норму Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) называл «крайне опасной». По данным “Ъ”, вскоре иск со схожими основаниями будет подан к московскому СИЗО «Лефортово».

В Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступило исковое заявление к СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти об оспаривании Яной Теплицкой и Романом Ширшовым действий администрации следственного изолятора. Истцы утверждают, что 20 апреля их беседа с Аброром Азимовым, обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, была прервана. В разговоре с членами ОНК господин Азимов рассказывал о своем похищении и пытках в «секретной тюрьме ФСБ». Сотрудники СИЗО, прервав беседу, составили акт о «возможном нарушении» Яной Теплицкой и Романом Ширшовым ст. 16 ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания». В этот день членам ОНК запретили разговаривать с кем-либо из лиц, содержащихся в «Крестах». «По нашей информации, это распространенная практика, таких случаев становится все больше»,— заявил “Ъ” юрист Института права и публичной политики Григорий Вайпан, представляющий интересы членов ОНК. Истцы считают, что администрация СИЗО нарушила п. 3 ч. 1 ст. 16 ФЗ №76 «Об общественном контроле». «Это положение закрепляет право на беседу членов ОНК с обвиняемыми»,— уточнил господин Вайпан.

Согласно п. 3 ст. 16 ФЗ «Об общественном контроле», члены общественной наблюдательной комиссии могут разговаривать с подозреваемыми или обвиняемыми лишь о вопросах обеспечения их прав в местах принудительного содержания. В июле прошлого года, несмотря на возражения Совета по правам человека при президенте РФ, в закон были внесены правки. В этом пункте появилось уточнение, что беседа может быть прервана, если члены ОНК обсуждают с подследственными любые другие вопросы.

Еще в 2015 году СПЧ подготовил экспертное заключение, где называл эту норму «крайне опасной»: «По мнению совета, защита прав человека в местах принудительного содержания существенно шире бытовых вопросов и затрагивает ряд аспектов, неразрывно связанных с нахождением лица в местах принудительного содержания». В документе говорилось, что принятие поправки приведет к прерыванию бесед членов ОНК с подозреваемыми и обвиняемыми, которое и так происходит, «когда возникают темы применения пыток или бесчеловечного обращения при задержании и проведении оперативно-разыскных мероприятий, нарушения права на защиту путем навязывания адвоката "по назначению", неполучения ответов на обращения в органы суда и прокуратуры, оказания следственными органами давления на свидетелей и потерпевших». В экспертном заключении говорилось, что это может привести к сокрытию случаев пыток и иных грубых нарушений. По мнению СПЧ, в ряде случаев у сотрудников учреждений может просто не хватать квалификации для того, чтобы установить, «относится ли обсуждаемый вопрос к соблюдению прав человека в местах принудительного содержания».

Глава СПЧ Михаил Федотов пояснил “Ъ”, что «пока законопроекта, который бы изменил данную норму, нет, хотя он был бы полезен». «По смыслу закона члены ОНК не должны разговаривать с подследственным о его деле: это понятное и правильное требование,— говорит господин Федотов.— Однако закон не запрещает разговаривать с подследственным о нарушениях прав человека в местах принудительного содержания, к числу которых относятся не только СИЗО, но и отделы полиции и изоляторы временного содержания. Поэтому если подследственного избивали в отделе полиции, то об этом он вправе рассказать членам ОНК, посетившим его в СИЗО». Он добавил, что, если беседа в данном случае прерывается, правозащитники вправе обращаться в суд. Михаил Федотов отметил, что СПЧ готов поддержать требования членов ОНК в суде.

Как выяснил “Ъ”, член московской ОНК Евгений Еникеев готовит аналогичное исковое заявление к СИЗО «Лефортово» по эпизодам, произошедшим в апреле и июне этого года. Они касаются посещений Фарходжона Нозимова, обвиняемого по делу о попытке устроить крушение «Сапсана» в 2017 году. При посещении членами ОНК тот рассказывал о том, что его избивали при проведении следственных действий, а сотрудники московского СИЗО-2 («Лефортово»), по словам господина Еникеева, запрещали уточнять детали произошедшего, в ином случае обещая прервать беседу. Другой эпизод касается посещения Антонины Зиминой, жительницы Калининграда, обвиняемой в госизмене в пользу Латвии. Она, по словам члена ОНК, пыталась рассказать о давлении со стороны следствия, но их общение прервали, сославшись на ту же норму. Иск, по словам Евгения Еникеева, будет подан в ближайшие дни.

Марина Царева, Санкт-Петербург