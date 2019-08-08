Проверка ФСИН выявила нарушения в колпинском СИЗО

Проверка ФСИН России в СИЗО-1 («Кресты-2») в Колпино выявила многочисленные нарушения. Об этом заявил замглавы ведомства Валерий Максименко.

По его словам, нарушения касаются перевода заключенных в камеры, отсутствии учета переводов. Кроме того, несудимые находились вместе с судимыми, что является нарушением законодательства, сообщает РИА «Новости». Выявлены факты отключения камер видеонаблюдения.

Валерий Максименко добавил, что в СИЗО пытаются сказать, что это связано с недостаточным количеством сотрудников, «но это слабое оправдание». Ситуацию в изоляторе он назвал «бардаком». «Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много»,— добавил замглавы ФСИН.

По данным «Интерфакса», часть сотрудников СИЗО отстранены от обязанностей. Материалы проверки начали передавать в прокуратуру и следственные органы.

Напомним, что проверка ФСИН проводится по факту сообщений в интернете об избиении заключенных, находящихся в следственном изоляторе. Ранее в УФСИН по Петербургу заявили, что если информация подтвердится, то «материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.