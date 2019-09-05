Малайзия вновь усомнилась в беспристрастности расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости» вновь усомнился в беспристрастности расследования крушения самолета Malaysia Airlines MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Ранее он не раз называл текущее расследование причин крушения Boeing «политически мотивированным» и ставил под сомнения его выводы. Для объективизации расследования, по мнению премьер-министра, необходимо создание нейтрального органа, состоящего из экспертов из незаинтересованных стран.

«Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. И они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми»,— прокомментировал расследование глава малайзийского правительства.

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Также, по мнению господина Мохамада, обвинения в причастности России к трагедии были широко поддержаны родственниками погибших в авиакатастрофе, в том числе из-за страховых выплат. «Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновата Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент»,— сказал премьер-министр.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться тема сбитого самолета на запланированной в рамках Восточного экономического форума встрече с президентом России, Махатхир Мохамад ответил, что «если зайдет речь». «Не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас. Сейчас Малайзия вовлечена в расследование — посмотрим, что будет дальше»,— сказал он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Расследование объединенной следственной группы (JIT) продолжается. По предварительным выводам, представленным в 2016 и 2018 годах, рейс MH17 был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. В июне текущего года следователи назвали имена обвиняемых в крушении. Трое из них —россияне, один — гражданин Украины. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее о последних выводах группы читайте в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».