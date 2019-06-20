Малайзия считает выводы международных следователей по делу MH17 «политически мотивированными»

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил, что выводы международных следователей, проводящих расследование крушения самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, оказались «политически мотивированными». По его словам, представленные доказательства не более чем «слухи».

«Мы очень недовольны тем, что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в обвинении России в правонарушении»,— приводит слова премьера местная газета Malay Mail. По его словам, еще до начала расследования сотрудники международной группы обвинили Россию. «Теперь они говорят, что у них есть доказательства. Нам очень трудно поверить в это»,— отметил он.

Накануне, 19 июня, совместная следственная группа по расследованию опубликовала новый доклад. Она назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила гражданский лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, большинство из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».