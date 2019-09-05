США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов. Об этом заявил и.о. министра армии США Райан Маккарти во время конференции, организованной изданием Defense News.

«Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки <…> Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов»,— заявил господин Маккарти (цитата по ТАСС).

Во время своего выступления он отметил, что если такие ракеты перепрограммировать, их дальность будет превышать нормы, которые устанавливал договор — к таким выводам пришли партнеры из числа разработчиков подобного оружия.

Райан Маккарти также сообщил, что США намерены испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности до конца 2019 года. Однако он не уточнил, о какой именно ракете идет речь.

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Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее ракеты Tomahawk. В ответ на это президент России Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Днем позже в рамках учений две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

О дальнейших планах России читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».