Голоса уходят в цифру

В 23:59 среды 4 сентября завершился прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму через портал mos.ru. Число зарегистрировавшихся перевалило за 10 тыс. человек, что вдвое превысило ожидания организаторов, сообщил “Ъ” руководитель электронного штаба на выборах в Мосгордуму, президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Система прошла четыре теста, последний из которых не выявил никаких ошибок, поэтому власти Москвы ожидают успешного прохождения эксперимента 8 сентября.

«Количество зарегистрированных человек уже превысило 10 тыс., сегодня вечером завершится регистрация,— рассказал господин Массух.— Мы рассчитывали, что не будет такого ажиотажа. Думали, что и 5 тыс. не наберется. На самом деле, 10 тыс. — это приличное число, потому что в этих округах зарегистрировано 500 тыс. избирателей, по итогам прошлых выборов в Мосгордуму приходило (голосовать) чуть больше 100 тыс. человек. Соответственно, 10 тыс. — приличная явка, почти 10% от приходящих».

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Система прошла четыре тестирования, в ходе которых обнаруживались и устранялись различные проблемы. Финальное тестирование прошло 28 августа среди жителей округов, участвующих в эксперименте. В ходе него критических ошибок обнаружено не было, однако зафиксировано несколько попыток взлома системы. При этом ни одна из них не завершилась успехом, несмотря на то, что глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму Алексей Венедиктов обещал заплатить миллион рублей хакерам, которым удастся взломать систему.

Господин Массух сообщил, что 8 сентября будет работать специальный штаб наблюдателей за ходом электронного голосования, в котором будет работать от 20 до 30 человек. Все они прошли специальное обучение.

Наблюдение будет вестись за всеми этапами электронного голосования: от получения избирателем бюллетеня и верифицированной смс до отслеживания цепочек блокчейн.

Окончательные списки избирателей, которые будут голосовать через интернет, станут известны к 6 сентября, сообщил “Ъ” заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. Он пояснил, что к этому времени списки пройдут проверки МГИКа и ЦИКа, чтобы исключить «онлайн-избирателей» из списков по месту жительства, которые были уже сформированы.

Он добавил, что власти города рассчитывают на успешное прохождение эксперимента. «Тесты были для того и сделаны, чтобы мы поймали как можно больше ошибок и их исправили. Четвертый тест прошел безошибочно, соответственно, мы рассчитываем на то, что все должно быть успешно»,— отметил господин Костырко.

Одновременно с этим 8 сентября в Москве на 30 избирательных участках будет впервые организовано цифровое голосование, где смогут проголосовать жители 20 регионов. Напомним, в этом году пройдут прямые выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. Специально для этих целей концерн «Автоматика» (входит в ГК «Ростех») разработал терминал для голосования, который может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней — муниципальных, региональных, федеральных. Терминал автоматически подсчитывает голоса, фиксирует результаты и формирует отчет. При этом устройство имеет высокий уровень защиты от вмешательств извне, поскольку полностью автономно и изолировано за счет отсутствия операционной системы и доступа в интернет.

Елена Рожкова