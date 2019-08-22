Хакеры проиграли электронные выборы

В Москве прошел третий, контрольный тест системы электронного голосования, которое планируется экспериментально провести 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Тест провели в трех округах, №1, №10 и №30, где 8 сентября пройдет эксперимент. Эксперт утверждает, что к системе электронного голосования остаются вопросы. В день третьего тестового голосования хакеры несколько раз пытались взломать систему, причем глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов предложил им за это вознаграждение в размере 2 млн руб.

Напомним, 8 сентября эксперимент по дистанционному электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах Москвы: №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново). В среду в этих же округах прошло третье тестирование системы электронных выборов. Участникам теста предложили ответить на вопрос «Чего не хватает в вашем округе?». Жителям Крюково предложили выбрать между «отдельной веткой скоростного трамвая», «бассейнами и физкультурно-оздоровительными комплексами», «велосипедными и роликовыми дорожками», «парковками», «зоопарком» и «пешеходной зоной в старой части города». Жителям округа №10 предстояло определиться, «каких круглосуточных сервисов не хватает»: автосервисов, ветклиник, аптек, салонов красоты, химчисток, ресторанов или кинотеатров. Жители Чертаново решали, «какие нужны центры развития для детей и подростков»: фитнес-центры, музыкальные школы, кружки робототехники, секции хоккея или фигурного катания. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании подал заявку 3401 избиратель. В рамках третьего тестирования системы было выдано 1642 электронных бюллетеня: в округе №1 — 835, в округе №10 — 413 и в округе №30 — 294. Явка по всем округам составила 53% избирателей, сообщили “Ъ” в департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы. Всего в трех округах зарегистрировано 450 тыс. избирателей.

Напомним, первый тест системы электронных выборов прошел 11 июля и провалился: система голосования «зависла», что в ДИТ объяснили «проблемой в сетевых настройках». 23 июля во время второго теста 3377 жителей столицы вне зависимости от округа проживания отвечали на вопрос «Что делать с бездомными животными в Москве?». Разработчики снова отметили сбои, но в целом оценили тестирование как «удачное». Оценка результатов третьего теста отложена до четверга, но в пресс-службе ДИТ в беседе с “Ъ” подчеркнули, что третий тест был ограничен округами, которые будут принимать участие в электронном голосовании 8 сентября. В ДИТ отмечают, что срез участников третьего теста больше соответствует составу избирателей 8 сентября, в том числе и по возрасту: «Выборка больше соответствует возрастной структуре Москвы. Если на первых двух этапах тестирования 50% участников были моложе 27 лет, то сейчас молодежи стало меньше». Отметим, ранее руководитель общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух заявил, что результаты тестовых голосований будут учтены и направлены в соответствующие департаменты.

Эксперты в оценках эксперимента расходятся. Так, политолог Александр Пожалов назвал его поспешным. По его мнению, на фоне акций протеста против отказа в регистрации ряда оппозиционных кандидатов в МГД «электронное голосование в трех окраинных округах мало кому интересно», и «это подтверждает сравнительно небольшое число заявок на участие в тестовых голосованиях». Он считает, что и процент участников экспериментального голосования 8 сентября будет незначительным и это не даст сравнить результаты с опытом применения таких технологий в других странах. «Техническая сторона, вопросы верификации и анонимности решались по ходу,— напоминает господин Пожалов.— Это вызывает обоснованные вопросы, в том числе у наблюдателей и у представителей политической оппозиции».

В Верховном суде России считают, что для проведения эксперимента на выборах в Мосгордуму «предусмотрена надлежащая система, обеспечивающая тайну голосования и волеизъявления избирателей».

Об этом говорится в апелляционном определении ВС по иску кандидата в депутаты в МГД Ивана Ульянченко по округу №1 (выдвинут КПРФ). Ранее господин Ульянченко обжаловал в Мосгорсуде решение Мосгордумы об утверждении порядка электронного голосования. По мнению кандидата, порядок «противоречит федеральному закону о гарантиях избирательных прав, поскольку не предусматривает удостоверения членами избиркома личности избирателя перед предоставлением ему возможности волеизъявления». Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска, ВС поддержал решение суда нижестоящей инстанции.

Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объявил, что даст 1 млн руб. хакерам, которые смогут взломать систему тестирования. Впоследствии награда выросла до 2 млн. Господин Венедиктов пояснил “Ъ”, что речь идет о его собственных средствах и средствах его друзей, «фанатов электронного голосования». По его словам, с Общественным штабом связался директор французского Института криптологии Пьеррик Годри и указал на несколько уязвимых мест. «Техническая группа сказала, что он помог выявить уязвимые места,— сказал Алексей Венедиктов.— Главное из них было в длине ключа шифрования. Было принято решение, что если в ходе голосования система не будет взломана, то деньги получит Пьеррик Годри. Второй миллион уйдет трем группам технической поддержки, которые также находили уязвимые места». К концу дня третьего тестирования, заявил “Ъ” господин Венедиктов, было зафиксировано несколько десятков попыток взлома системы.

Как “Ъ” пояснили в ДИТ, система голосования реализована на разработанной в 2015 году платформе Ethereum. В ДИТ платформа не первый год используется в проекте «Активный гражданин». Как отметил заместитель руководителя ДИТ Артем Костырко, до 8 сентября «система электронного голосования будет дорабатываться, нельзя сказать, что она полностью готова». «Система будет дорабатываться в оставшиеся до выборов 17 дней, но мы уверены, что в срок уложимся»,— сказали “Ъ” в ДИТ.

Николай Борисов