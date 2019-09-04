Социальная среда: здравоохранение. 2019

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Воронеж. Черноземье
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Детское здравоохранение меняет формат
Реализация федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в нацпроект «Здравоохранение», в числе прочего позволит создать новую модель детской поликлиники. В ней, как планируется, будет комфортно и пациентам, и врачам, повысится качество диагностики и лечения. Медучреждения Черноземья, с 2016 года участвовавшие в осуществлении пилотного проекта «Бережливая поликлиника», стали своего рода методической площадкой для определения стандартных параметров новой модели оказания поликлинической помощи детям.
Медицинский комплект
Одной из важных задач нацпроекта «Здравоохранение» является обеспеченность кадрами. Это актуально для всех отраслей, но в медицине нехватка профильных специалистов может привести к самым печальным последствиям. Для решения кадрового вопроса власти Черноземья принимают различные меры, из которых финансовая стимуляция является едва ли не главным инструментом.
Рак заставляют пятиться
Одной из приоритетных программ нацпроекта «Здравоохранение» является борьба с онкологическими заболеваниями. Понимая важность этой цели, все регионы Черноземья составили собственные программы, которые при помощи не только собственных средств, но и федерального финансирования, и внебюджетных источников, предполагают создание специальных центров на базе поликлиник и больниц, закупку необходимых препаратов, модернизацию оборудования и, конечно, строительство новых помещений для онкодиспансеров..
Здоровье в миллионах
В этом году в России началась реализация глобальных программ федерального масштаба, направленных на исполнение майского указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В их числе и нацпроект «Здравоохранение». Во многих регионах он стал продолжением уже реализуемых отраслевых программ. Однако ряд механизмов реализации нацпроектов вызывает вопросы: в частности, регионы опасаются “финансовых рисков, связанных со сложностью оценки ресурсов и возможностью возникновения дополнительных расходов” и проблем межведомственного взаимодействия. Впрочем, в областях Черноземья отмечают, что пока реализация нацпроекта идет в соответствии с планом.
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