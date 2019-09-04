Рак заставляют пятиться

Одной из приоритетных программ нацпроекта «Здравоохранение» является борьба с онкологическими заболеваниями. Понимая важность этой цели, все регионы Черноземья составили собственные программы, которые при помощи не только собственных средств, но и федерального финансирования, и внебюджетных источников, предполагают создание специальных центров на базе поликлиник и больниц, закупку необходимых препаратов, модернизацию оборудования и, конечно, строительство новых помещений для онкодиспансеров.

Области лечения

В ежегодном сборнике «Состояние онкологической помощи населению России», который готовит Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, регионы Черноземья по уровню распространенности злокачественных новообразований (ЗНО) традиционно занимают высокое положение. При этом Курская область, согласно исследованию ученых, в 2018 году осталась лидером по этому показателю среди всех субъектов РФ. Впрочем, сами авторы сборника связывают рост распространенности заболеваний не с ухудшением качества лечения, а, наоборот, с его улучшением: по мнению специалистов, рост показателя обусловлен среди прочего ростом выявляемости ЗНО и увеличением выживаемости онкологических больных.

Профильные врачи в регионах Черноземья согласны с коллегами из Москвы. По мнению главврача Курского онкологического центра Игоря Киселева, рейтинг говорит о том, что в области налажена работа по выявлению, в том числе раннему, и лечению рака. «Люди стали дольше жить, они стоят на учете. Рак сейчас больше переходит в хроническое заболевание, которое поддерживается специальными лекарственными препаратами. Если выявить новообразование на первой-второй стадии, то вылечить его можно примерно в 95% случаев»,— пояснял Игорь Киселев.

Главный врач Липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев также отмечает, что на рост показателя влияет ранняя диагностика и эффективное лечение: «Людей лечат более успешно, поэтому они не умирают, а накапливаются, что и влияет на распространенность».

Успешная работа по лечению онкологических — равно как и любых других — заболеваний невозможна без значительных инвестиций в медицину, в первую очередь со стороны государства. Лечение рака является одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение» — это направление выделили в отдельный федеральный проект, на который в рамках нацпроекта выделяется больше всего средств. Для более успешного решения задач региональные власти также создают собственные аналогичные программы.

63,7% доля выявленных на ранних стадиях онкологических заболеваний в Воронежской области в 2018 году

Разработанный правительством Воронежской области региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» предполагает снижение смертности от новообразований до 176,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. При этом главной задачей аналогичной федеральной программы является достижение показателя в 185 на 100 тыс. Как пояснили в облправительстве, базовый показатель для региона уже в 2017 году составил 181,6, поэтому была выбрана более оптимистическая цель. Отметим, что борьбу с ЗНО губернатор Александр Гусев еще до старта нацпроекта называл одним из приоритетов наравне с детским здравоохранением.

Для ее достижения воронежские власти приготовили ряд мер. Проведение информационно-коммуникационной кампании по раннему выявлению онкологических заболеваний к 2024 году должно увеличить выявляемость ЗНО на ранних стадиях до 64,7%. Для сокращения сроков диагностики и повышения ее качества, а также для увеличения доступности химиотерапии запланирована организация семи центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных крупных медицинских организаций области. В этом году первый центр должен открыться на базе Лискинской районной больницы. «Эта работа не предусматривает федерального финансирования и является обязательством региона»,— подчеркнули в облправительстве.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ Мы видим, что в регионе чрезвычайно профессиональные медицинские специалисты, прекрасный медицинский вуз — есть все, чтобы мы могли успешно реализовать планы и вывести российскую и воронежскую медицину на новый качественный уровень».

Кроме того, для улучшения качества лечения планируется модернизация и переоснащение необходимым оборудованием. По данным правительства региона, сегодня износ аппаратов составляет более 70%. В 2019 году обновить его планируется в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере и отделении онкоурологии Воронежской областной клинической больницы №1. Для диспансера должно быть закуплено 63 единицы техники, для больницы — пять. Поставки оборудования уже начались, по данным на начало августа, медицинские организации уже получили 15 аппаратов на общую сумму 28,6 млн руб. Всего же федеральный бюджет выделил Воронежской области на эти цели 518,4 млн руб. В 2020 году эта сумма увеличится до 908,5 млн, а в 2021-м составит 368,5 млн руб.

Значительные средства тратятся на покупку препаратов: по информации облправительства, количество пациентов, получающих высокозатратное лекарственное лечение в дневном химиотерапевтическом стационаре, по сравнению с 2018 годом выросло более чем в десять раз.

Однако наиболее серьезные инвестиции предполагаются в строительство и реконструкцию онкодиспансера. Медорганизации требуется серьезное расширение, и на эти цели областное правительство готово потратить миллиарды рублей. Уже идет реконструкция с приспособлением под поликлинику расположенного недалеко от здания онкодиспансера памятника архитектуры «Дом Вигеля». Работы должны завершиться в 2020 году, после чего количество посещений в смену увеличится до 1 тыс. В том же году планируется начать, а в 2022-м завершить строительство нового хирургического корпуса на 340 коек, в котором также будет размещено паллиативное отделение. По оценке правительства региона, стоимость работ составляет 6,2 млрд руб. Для реализации проекта власти планируют привлечь федеральное финансирование — соответствующая заявка не только направлена в Минздрав РФ, но и поддержана на заседании межведомственной группы. Областной бюджет, в свою очередь, уже выделил средства на подготовку проектной документации для нового корпуса. Оба этих проекта находятся на особом контроле у губернатора Александра Гусева, проводившего в том числе выездные заседания на объектах. По его словам, необходимо найти баланс между строительством и содержанием уже действующих объектов в достаточно комфортном для посетителей виде.

3 млрд бюджетных рублей за шесть лет потратит правительство Воронежской области на борьбу с онкологическими заболеваниями

По мнению сенатора от региона Галины Кареловой, на федеральную поддержку облправительство может рассчитывать, так как гарантии от Минздрава РФ получены: «Область завершает проектно-сметную документацию, начинает строительство – и федеральные деньги включаются, как только работа пойдет». Кроме того, было отмечено, что в новом корпусе будет размещено отделение паллиативной помощи. Галина Карелова подтвердила, что данное направление сегодня также поддерживается со стороны федерального центра. Отметим также, что власти планируют привлечь федеральное финансирование в еще один крупный проект — строительство нового онкогематологического корпуса на 100 коек в областной детской больнице. Его реализация, по данным облправительства, запланирована на 2020–2022 годы и потребует 2,2 млрд руб. инвестиций. Это строительство, впрочем, проходит в рамках другого регионального проекта нацпроекта «Здравоохранение» – «Развитие детского здравоохранения».

Борьба по всем фронтам

Другие регионы Черноземья также участвуют в федеральном проекте по борьбе с онкологией и разрабатывают аналогичные областные программы. В Белгородской области на мероприятия по лечению рака до 2024 года планируется направить 8,2 млрд руб., из которых 6,3 млрд власти рассчитывают привлечь из внебюджетных фондов. Как рассказали в правительстве региона, реализация этого проекта идет без осложнений. Так, в 2019 году закуплены необходимые противоопухолевые препараты, заключены контракты на закупку оборудования: десяти аппаратов для Белгородского патологоанатомического бюро и трех — для Белгородского онкодиспансера. Кроме того, до конца года планируется открыть три центра амбулаторной онкологической помощи на базе городской поликлиники Белгорода Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Они будут оснащены оборудованием для комплексной диагностики основных видов ЗНО, также здесь будет организовано диспансерное наблюдение и химиотерапевтическое лечение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Курской области этим летом с опережением графика — контрактом предусмотрен срок до конца года — была открыта третья очередь онкологического диспансера: поликлиника на 500 посещений в день и лечебно-хирургический корпус на 440 коек. По ожиданиям властей, это позволит существенно улучшить возможности ранней диагностики. Как рассказывал врио губернатора Роман Старовойт президенту Владимиру Путину, «это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров» площадью 95 тыс. кв. м. Его емкость, по словам главы региона, позволит принимать пациентов из соседних регионов. Кроме того, уже созданы четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Курске, Железногорске, Рыльске и поселке Горшечное. Тем не менее, на этом регион останавливаться не собирается, по оценки обладминистрации, за шесть лет на борьбу с ЗНО может быть потрачено 12,9 млрд руб., из которых 11,4 млрд — внебюджетные средства. В этом году освоено пока 201,6 млн руб., при этом за 176,7 млн планируют купить радиотерапевтический комплекс на базе линейного ускорителя электронов, а остальную сумму потратить на приобретение медикаментов.

Основными мероприятиями регионального проекта по борьбе с ЗНО в Липецкой области определены открытие шести центров амбулаторной онкологической помощи, строительство операционного блока для онкодиспансера и переоснащение этого медицинского учреждения. На сегодня уже начато возведение корпуса — идет устройство фундамента и стен подвала, монтаж конструкций, а также устройство наружного водопровода — и закуплены цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, мультиспиральный компьютерный томограф, аппарат близкофокусной рентгенотерапии и ультразвуковая система для видеогастроскопа. Всего обладминистрация рассчитывает привлечь на борьбу с онкологией к 2024 году 15,2 млрд руб. бюджетных и внебюджетных средств. Кроме того, в Липецкой области пристальное внимание уделяют не только раннему выявлению ЗНО, но мониторингу в постгоспитальном периоде. Специально разработанная цифровая система OncoNet позволяет собирать информацию о самочувствии пациента за пределами медицинского учреждения и фиксации осложнений. При этом с врачом можно связаться не только с помощью почтового сервера через компьютер, но и при помощи мессенджера через мобильный телефон или планшет.

В Орловской области для снижения смертности от новообразований планируется к концу 2021 года открыть два центра амбулаторной онкологической помощи, а к 2024-му — внедрить во всех лечебных учреждениях региональную централизованную информационную систему «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». При этом как следует из соответствующей региональной программы, одними из главных проблем, которые предстоит решить властям, являются нехватка врачей и износ оборудования: в области укомплектованность онкологами в 2017 году составила 85,2 %, а большинство аппаратов изношены почти на 100%. В 2019 году на борьбу с ЗНО на Орловщине намерены направить 217,6 млн руб.

Центры амбулаторной онкологической помощи также будут организованы в Тамбовской области. В регионе планируют открыть шесть таких центров на базе расположенных в облцентре клинической больницы им. архиепископа Луки, больниц №3 и №5, а также в больнице им. С.С. Брюхоненко Мичуринска, Моршанской и Уваровской райбольниц. Не менее важным является строительство нового онкоцентра — только на разработку проектной и рабочей документации областная администрация выделяет 60,6 млн руб. Большое внимание уделяется и переоборудованию. В 2019 году планируется купить 45 единиц техники за 244,6 млн руб. Уже приобретен и работает радиоизотопный датчик для интраоперационного определения метастатического поражения сторожевых лимфатических узлов при раке молочной железы и меланоме. Как подчеркивают в обладминистрации, подобных аппаратов в большинстве региональных онкодиспансеров нет, а благодаря ему тамбовские враче внедрили инновационный метод лечения, который заинтересовал коллег из других субъектов РФ, а также из Беларуси.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также власти намерены заниматься профилактикой онкозаболеваний посредством снижения потребления табака и алкоголя, контроля выбросов канцерогенных веществ в окружающую среду и формирования культуры здорового образа жизни. Еще одна необходимая мера — проведение скриннингов и повышение «онконастороженности» жителей для раннего выявления ЗНО. Кроме того, планируется контролировать прошедших лечение через создание сети окружных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.