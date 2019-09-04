Детское здравоохранение меняет формат

Реализация федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в нацпроект «Здравоохранение», в числе прочего позволит создать новую модель детской поликлиники. В ней, как планируется, будет комфортно и пациентам, и врачам, повысится качество диагностики и лечения. Медучреждения Черноземья, с 2016 года участвовавшие в осуществлении пилотного проекта «Бережливая поликлиника», стали своего рода методической площадкой для определения стандартных параметров новой модели оказания поликлинической помощи детям.

По данным Минздрава РФ, по факту реализации нацпроекта доля детских поликлиник, организовавших планировочные решения для комфортного пребывания детей, должна достигнуть 95%. Внедрение новой модели позволит сократить время нахождения детей и их родителей в медучреждении, создаст возможность быстро и удобно записаться к врачу, в том числе к профильному специалисту. У самих врачей, как предполагается, сократятся объемы бумажной работы за счет компьютеризации и высвободится время для более продуктивного общения с пациентами за счет перераспределения нагрузки между врачом и медицинской сестрой.

Как подчеркнул в своем интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, для того, чтобы сделать детскую поликлинику «бережливой», недостаточно отремонтировать здание или нарисовать веселые картинки на стенах. «Речь идет о полноценном создании новой модели поликлиники на принципах бережливого производства, формировании среды, бережной по отношению к маленьким пациентам и их семьям», — пояснил он.

По информации Минздрава, внутри ведомства разработан 21 базовый критерий такой модели, которые объединены в девять блоков. Поскольку к практической реализации проекта большинство поликлиник приступили в текущем году, они осуществляют мероприятия первых трех блоков: перераспределяют потоки пациентов, повышают качество пространства и вовлеченность персонала в улучшение процессов. Следующие блоки касаются доступности медицинской помощи, формирования системы управления, использования оборудования, управления запасами лекарств и других составляющих процесса поликлинической помощи. Сформированные критерии дают возможность поликлиникам, только приступающим к внедрению бережливых технологий, на отдельных направлениях использовать уже готовые решения, адаптируя их под свои медицинские организации, не расходуя время на эксперименты и апробацию.

По данным Минздрава, в создании и тиражировании новой модели в 2019 году участвуют более 1,5 тыс. детских поликлиник и поликлинических отделений. «Только за четыре месяца с начала года в таких поликлиниках реализуется более 2 тыс. проектов по улучшениям», — отметил Евгений Камкин. В каждой поликлинике есть свои особенности и осуществляются собственные решения, вырабатываемые созданными проектными офисами.

Главным источником информации о том, что нужно менять в первую очередь, стали пациенты, поэтому при старте каждого проекта отрабатывался механизм сбора обратной связи с использованием листов проблем и предложений, проведением опросов посетителей поликлиник. Проблемы у разных медучреждений оказались схожими: очереди в регистратуру и на прием к врачу, продолжительное ожидание предоставления медпомощи и выполнения диагностических исследований, отсутствие комфортных условий пребывания в поликлинике.

Новый формат расширяет географию

В воронежской детской поликлинике №11, которая работает на базе городской поликлиники №4, эти проблемы уже решены. Медучреждение одним из первых в области включилось в пилотный проект «Бережливая поликлиника». «С учетом того, что в нашей поликлинике обслуживается 34 тыс. детей и 187 тыс. взрослых, для нас вопросы оптимизации всех процессов очень актуальны», — объяснил мотивацию инициативы главврач поликлиники №4 Сергей Бредихин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наработанный поликлиникой опыт, технологии приема, обслуживания на дому департамент здравоохранения сделал общим достоянием, проведя два совещания в июле и августе на базе этой поликлиники, посвященные реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения на территории Воронежской области». В нем участвовали главврачи всех районных больниц и городских поликлиник, в состав которых входят детские поликлиники или детские отделения. После обсуждения механизмов реализации новой модели оказания медпомощи детям они смогли увидеть результаты исполнения рекомендуемых критериев. Сергей Бредихин продемонстрировал, как новый формат работы и новые организационно-планировочные решения в детской поликлинике повысили комфортность условий пребывания родителей с детьми и качество оказания помощи.

В частности, созданы игровые зоны для детей, выделен блок оказания неотложной помощи с отдельным входом, что исключает контакт больных и здоровых детей. Исключить такие нежелательные контакты позволяет и созданный отдельно блок для оказания помощи детям раннего возраста. Первый визит с новорожденным проходит максимально комфортно. Все специалисты, которые нужны для качественного осмотра ребенка с месяца от рождения, сконцентрированы там. Поэтому за один визит ребенок получает все необходимые манипуляции, а его родители — консультации.

Полностью компьютеризирована регистратура, создано картохранилище, родителям не нужно перед визитом к врачу идти в регистратуру: если они записаны на прием, в кабинете врача их карта уже будет лежать. Использовано несколько видов навигации — потолочная, напольная и настенная. Это сокращает временные затраты пациента на поиск нужного кабинета.

Отдельно выделен блок физиотерапевтического восстановительного лечения, работает дневной стационар. Компьютеризированы все рабочие места, существенные изменения претерпела лабораторная диагностика. В поликлинике ушли от выписки направлений на анализы в бумажном варианте, все это делается в компьютерной программе. Лаборатория распечатывает электронные направления, назначается конкретное время на сдачу анализов, поэтому ожидание сводится к минимуму. Результаты анализов вносятся в компьютерную базу, и доктору достаточно кликнуть на фамилию ребенка, чтобы их увидеть.

Участковый врач Кристина Забогина говорит, что работать стало легче: «У нас есть компьютеризированное рабочее место, программа, которая позволяет использовать рабочее время более эффективно в интересах пациента. Мы теперь имеем возможность не “гонять” пациентов по кабинетам узких специалистов, а самим выписывать направления на конкретное время приема и объяснять цепочку дальнейших исследований. Задача родителей ребенка – просто прийти к назначенному времени, а об остальном заботимся мы».

В поликлинике создан ряд возможностей записаться к врачу дистанционно: через портал госуслуг, по телефону, через инфомат. Таким образом удалось сократить время пребывания пациентов в поликлинике. Работает новая структура – информационно-справочная служба.

Внедрены новаторские методы работы: мобильные бригады и сестринские посты. Они выполняют задачу высвобождения времени врача. Раньше сестринские посты работали только в стационарах. «Мы попробовали использовать эту модель в поликлинических условиях и убедились на практике в правильности такого решения. На этих постах выполняется 19 функций, которые были за врачами. Оформление путевок, выдача направлений на анализы, если ребенку ехать в санаторий, антропометрия пациента, запись к врачам… Кроме того медсестры поста делают предварительный обзвон тех, кто записался к доктору, уточняя цель визита, чтобы не отвлекать врачей на чисто техническую работу. Это оказалось очень востребовано населением. За прошлый год 79 тыс. пациентов обратились на посты, и от них не было ни одного нарекания или замечания. Это функционально работающая модель, и мы тиражируем ее. Устанавливаем такие посты не только в терапевтических, но и специализированных отделениях», — рассказал Сергей Бредихин.

Мобильные бригады – еще одна новация поликлиники. По словам главврача, решено было пойти на дополнительные затраты по приобретению восьми автомобилей, чтобы ускорить оказание помощи. Модель действует так: в отделении десять врачей, один из них выезжает на вызовы в назначенный по графику день, не после приема, как раньше, в 12.00 или 13.00, а с 8.00. За счет этого время ожидания врача сокращается. «Сократились обращения в скорую помощь и повторные вызовы, потому что информация мобильной бригады об обнаруженной проблеме со здоровьем пациента поступает к участковому врачу, который выстраивает профилактические меры, чтобы болезнь не развивалась, то есть усиливает динамическое наблюдение. А такое наблюдение обеспечивает скорейшее выздоровление», — поясняет главврач детской поликлиники №11 Тамара Кораблева.

На все преобразования потрачено 22 млн руб., выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на закупку современного оборудования. Приобретены рентген-аппарат, УЗИ-аппарат, дооснащены кабинеты офтальмолога и лор-врача современными комбайнами, которые позволяют множество процедур проводить в один визит. Полностью компьютеризированы рабочие места врача и медсестры в кабинетах приема пациентов. «Без этой программы мы бы никогда не смогли бы купить такое оборудование в силу его дороговизны», — полагает главврач. Еще 11 млн руб. выделено было на ремонт в рамках региональной программы развития детского здравоохранения.

По словам Сергея Бредихина, на повестке дня стоит решение еще одной важной проблемы — информирования населения, поскольку анализ работы показывает, что 67% звонков в поликлинику имеют справочный характер. В поликлинике устанавливаются инфоматы, чтобы сам пациент мог подойти, разобраться и определить ту схему, по которой он пойдет в случае последующего обращения. В ближайших планах – приобретение интерактивных экранов, с помощью которых пациенты будут получать максимум информации.

«Сегодня у нас два отделения в пилотном режиме уже работают над тем, чтобы открывать личный кабинет каждому пациенту, где любой сможет получить максимум информации и дистанционных услуг. Эта площадка позволит еще больше сократить время, затраченное пациентом», — отметил Сергей Бредихин. В результате преобразований этот показатель уже сократился в разы: чтобы записаться в электронную очередь, теперь нужно в среднем три минуты, а время ожидания перед кабинетом врача — не более пяти-семи минут.

Региональный компонент

«Нацпроекты — это не что-то новое, они просто конкретизируют и ускоряют ту работу, которая началась в Воронежской области давно, — подчеркивает начальник отдела прогноза, программ и проектов развития и имущественного комплекса департамента здравоохранения Воронежской области Дмитрий Цурган. — На протяжении нескольких лет реализуется проект “Моя поликлиника”, направленный на разработку систем, позволяющих минимизировать затраты людей на получение первичной помощи и создать максимальный комфорт».

«Если мы будем комплексно подходить к решению задач здравоохранения, то нам удастся выполнить те задачи, которые ставятся национальными проектами. Задача – не рассказать, как мы потратили деньги, задача – показать, как мы достигли целей», – подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, за 2018 год в 27% детских поликлиниках созданы комфортные условия пребывания детей и реализованы технологии бережливой поликлиники. Общее количество детских поликлиник, дооснащенных медицинскими изделиями, составило 33%.

Объем финансирования регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Воронежской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году составляет 295 млн руб., в том числе 149 млн руб. — средства федерального бюджета.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлиник продолжены. В 2019 году на условиях софинансирования из федерального бюджета осуществляется закупка 106 медицинских изделий для дооснащения 35 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, подведомственных департаменту здравоохранения области. Поставки медицинских изделий начались. На начало августа поставлено 39 единиц оборудования на общую сумму 27,1 млн руб.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев. В рамках национального проекта первичное звено, то есть поликлиники, будет модернизироваться. Давайте поставим для себя задачу на 2019 год: перевести в работу по схеме “бережливых поликлиник” все детские поликлиники. Это не только электронная регистратура, но и раздельные потоки больных, отсутствие очередей».

За счет средств областного бюджета осуществляется ремонт 20 детских поликлиник и детских поликлинических отделений для создания организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Дальнейшее развитие получило профилактическое направление работы педиатрической службы.

С целью ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15–17 лет проводятся профосмотры несовершеннолетних. За первое полугодие осмотрено 69,3% мальчиков и 58,6% девочек от общего числа подростков, подлежащих осмотрам. Ведется большая просветительская работа в молодежной среде по преимуществам здорового образа жизни.

К 2020 году не менее 95% детских поликлиник и поликлинических отделений будут дооснащены медицинскими изделиями. С целью улучшения репродуктивного здоровья планируется организовать работу кабинетов детских акушеров-гинекологов и детских урологов-андрологов. В планах — увеличение коечной мощности и дооснащение отделения реабилитации для детей Лискинской районной больницы. Для повышения доступности медпомощи детям в отдаленных районах будет приобретен мобильный диагностический модуль.

На 2020–2022 годы планируется строительство нового онкогематологического корпуса на 100 коек в областной детской больнице. Стоимость строительства — около 2,2 млрд руб. За счет средств облбюджета подготовлена проектная документация. Заявка на выделение федерального финансирования направлена в Минздрав РФ и поддержана на заседании межведомственной группы.

Регионы Черноземья в программе по развитию детского здравоохранения

В Белгородской области, по сообщению пресс-службы облправительства, в рамках реализации проекта будет проведено дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями, создана современная материально-техническая база, закуплено оборудование, подготовлены врачи-специалисты, реализованы комфортные планировочные решения. За счет софинансирования из средств облбюджета для медорганизаций области будет закуплено 1496 единиц оборудования на сумму 27,4 млн руб.

На 1 июля 2019 года департаментом здравоохранения и соцзащиты населения заключены контракты на поставку оборудования на общую сумму 75,59 млн руб. На реконструкцию отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» направят 136,29 млн руб. из федерального и 63,44 млн руб. из областного бюджетов. На проведение ремонта в стационарах в текущем году выделено 438,74 млн руб.

В текущем году в симуляционном центре ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» обучено десять врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и до конца года обучение пройдут еще 76 врачей-специалистов вышеуказанных специальностей на базе симуляционного центра медицинского института НИУ «БелГУ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одно из главных направлений региональной программы — повышение охвата диспансерным наблюдением несовершеннолетних, развитие профилактической направленности в педиатрии.

«Основным показателем регионального проекта детского здравоохранения является доля преждевременных родов на сроке 22-37 недель беременности в перинатальных центрах, утвержденная Минздравом РФ на 2019 год — 75% (женщины на сроке беременности 22-37 недель должны родить в учреждениях родовспоможения третьего уровня в 75% случаев). По итогам второго квартала в перинатальном центре ОГБУЗ “Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа” родоразрешено 85% женщин на ранних сроках беременности», — подчеркнули в пресс-службе облправительства.

В Курской области на реализацию программы развития детского здравоохранения выделено 739,099 млн руб. По информации управления здравоохранения, в 2019 году планируется дооснащение медицинскими изделиями и создание комфортных условий пребывания в шести городских и районных поликлиниках, а в дальнейшем и в других детских поликлиниках региона. В рамках проекта запланировано строительство новой многопрофильной областной детской больницы.

«В программе акцент делается на раннюю диагностику и профилактику заболеваний репродуктивной сферы, а также болезней сердечно-сосудистой, эндокринной, костно-мышечной, пищеварительной систем, органов зрения», — пояснили в комитете здравоохранения.

На реализацию аналогичной региональной программы в Липецкой области до 2024 года выделяется 404,24 млн руб. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, на 2019 год запланировано внедрение принципов бережливого производства в 12 детских поликлиниках.

Кроме того, планируется строительство новой поликлиники, которая по объемам оказания медпомощи объединит две поликлиники, находящиеся в приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Также планируется возведение нового хирургического корпуса областной детской больницы.

Запланировано устранение кадрового дефицита медицинских работников первичного звена, оказывающих медпомощь детям. Для преодоления кадрового дефицита врачей и среднего медперсонала усилен комплекс мер соцподдержки медработников. Принят закон, предусматривающий повышение доступности арендного жилья медикам: увеличен размер ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений врачам государственных медицинских организаций на территории области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Тамбовской области региональная программа стала логическим продолжением ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений». Как сообщила пресс-служба обладминистрации, организационно-планировочные решения и принципы бережливого производства в 2019 году должны быть реализованы в четырех учреждениях: в областной детской клинической больнице, детской поликлинике №1 городской больницы им. архиепископа Луки, детской поликлинике городской больницы №4 и городской детской поликлинике им В. Коваля. В срок до 2021 года в рамках проекта предусмотрена модернизация 13 детских поликлиник.

В 2019 году запланировано приобретение 19 единиц медицинского оборудования на сумму 70,4 млн руб. Также будет проведена реконструкция структурных подразделений детской облбольницы. Заключен госконтракт на разработку проектной документации по реконструкции ее корпуса на 27 млн руб.

В Орловской области на региональную программу развития детского здравоохранения в рамках нацпроекта «Здоровье» только в 2019 году выделяется 62,3 млн руб. Главной задачей всех преобразований поставлено увеличение до 55% доли посещений детьми медучреждений с профилактической целью.

Согласно паспорту программы Орловской области «Развитие детского здравоохранения…», на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций до 2024 года запланировано 124,6 млн руб.

В программе акцентировано внимание на раннем взятии на диспансерный учет детей с впервые установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе «школьно-обусловленной», патологии. Это позволит своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия и снизит вероятность хронизации заболевания, считают чиновники.

По мнению разработчиков программы, «укрепление материально-технической базы БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой» расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей. Запланировано приобретение передвижных диагностических мобильных комплексов, что обеспечит максимальную доступность медицинской помощи для детского населения, проживающего в отдаленных сельских местностях.

В результате реализации региональных программ во всех регионах планируется снижение детской и младенческой смертности. В целом первые шаги, осуществленные на региональном уровне по реализации программы развития детского здравоохранения, создания новой модели медобслуживания детей, дают почву для оптимистичных прогнозов, уверены в профильных департаментах регионов Черноземья.