Медицинский комплект

Одной из важных задач нацпроекта «Здравоохранение» является обеспеченность кадрами. Это актуально для всех отраслей, но в медицине нехватка профильных специалистов может привести к самым печальным последствиям. Для решения кадрового вопроса власти Черноземья принимают различные меры, из которых финансовая стимуляция является едва ли не главным инструментом.

Врачебный потенциал

В число восьми приоритетных федеральных программ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» также вошел проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Все регионы Черноземья активно включились в его реализацию, разработав соответствующие местные программы.

Белгородские власти запланировали в течение шести лет потратить на решение кадровой проблемы 169,2 млн руб., большую часть из которых — 151,2 млн — составят средства регионального бюджета. Для ликвидации дефицита врачей в регионе уже проводится активная профориентационная работа с выпускниками и студентами медицинского института Белгородского госуниверситета, размещаются и ежеквартально актуализируются вакансии, ежегодно формируются заявки на обучение по программе ординатуры, обучение медработников главными внештатными специалистами, а также проводятся ежегодные региональные конкурсы «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским образованием». Кроме того, на базе профильных колледжей создаются аккредитационно-симуляционные центры для развития профессиональной компетентности врачей, а в школах запланировано создание специальных медико-биологических классов — в сентябре такие должны открыться в Белгороде и Старом Осколе.

Активно используется такой инструмент, как целевое обучение, предполагающий оплату его из бюджета с последующим обязательным трудоустройством в том или ином медучреждении. Как сообщили в облправительстве, уже к началу августа были заключены соответствующие договоры со всеми абитуриентами, которые планировали поступление в вузы и набрали наиболее высокие баллы по ЕГЭ и аккредитации. Таким образом, власти рассчитывают в первую очередь сократить дефицит кардиологов, неврологов, онкологов, терапевтов, хирургов, неонатологов, педиатров, акушеров и гинекологов, анестезиологов и реаниматологов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Медицинские работники служат самым гуманным целям – сберегать жизни и здоровье людей. Ваше призвание предполагает постоянную готовность приходить на помощь, большие затраты энергии и душевных сил, отзывчивость и участие. Но лучшим результатом вашего нелегкого и ответственного труда всегда являлась благодарность бывших пациентов. В наше время возрастают требования к уровню компетенции медицинского персонала, техническому оснащению учреждений, методам диагностики и лечения. Органы власти Воронежской области стремятся создавать условия для повышения качества оказания жителям медицинской помощи. В то же время остаются проблемные вопросы, решению которых будет способствовать дальнейшее совершенствование организации работы на региональном уровне и, конечно же, реализация национального проекта "Здравоохранение"»,

В Воронежской области с помощью проекта рассчитывают устранить кадровый дефицит медицинских работников не только первичного звена, но профильных специалистов. Без этого, подчеркнули в облправительстве, невозможна реализация иных программ в рамках нацпроекта. По мнению губернатора Александра Гусева, в основе решения поставленных задач лежат «труд, компетенция и умение руководить и лечить», а «искренность, которая существует между пациентом и доктором, — это самый главный мотивирующий фактор на выздоровление». «Наш потенциал в развитии медицины — это не только строительство новых объектов, технологическое переоснащение, но и люди — доктора, средний медицинский персонал, их квалификация. Это новые подходы и ответственное, человечное отношение со стороны всего персонала, который занят в медицинской сфере. Чтобы каждый, кто обращается за медицинской помощью, почувствовал теплоту и добро, понимал, что он здесь найдет помощь и защиту в нелегкой ситуации, в которой оказался», — отмечает глава региона.

31745 медицинских работников (не менее) должно работать в Воронежской области к 2024 году

При этом федерального финансирования на реализацию проекта не предусмотрено, это исключительно региональная инициатива, реализация которой потребует 48,6 млн руб. до 2024 года. По ожиданиям властей, численность врачей и средних медработников к концу проекта должна составить не менее 31,7 тыс. человек, из которых 31,5 тыс. человек будут постоянно повышать квалификацию, в том числе с использованием портала непрерывного медицинского образования. Для этого планируется не только организовать дополнительную подготовку специалистов, но и усовершенствовать механизмы закрепления врачей в отрасли: например, повысить эффективность трудоустройства выпускников в рамках целевого обучения. В этом году за счет 27,6 млн руб. из регионального бюджета создаются центр аккредитации среднего медперсонала на базе Воронежского базового медицинского колледжа и классы для проведения первичной аккредитации в ряде районных профильных техникумов и колледжей: Борисоглебского, Бутурлиновского, Острогожского и Россошанского.

Кадр на миллион

В Курской области к 2026 году власти рассчитывают увеличить количество врачей с 4,6 до 5 тыс. человек, а количество среднего персонала — с 10,2 до 11,2 тыс. Таким образом, на 10 тыс. населения будет приходиться 45,1 врача и 101 фельдшер. На эти цели в рамках нацпроекта планируется потратить 1,2 млрд руб. Они пойдут на привлечение врачей на работу в государственные клиники, закрепление специалистов на рабочих местах и повышение профессионального уровня. Последняя мера, подчеркнули в обладминистрации, также позволит увеличить заложенный в федеральном и региональном проектах показатель доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации. Сейчас ее медработники с высшим и средним профессиональным образованием получают после сдачи экзаменов, но с 2021 года уже работающие медики и фармацевты могут продлить допуск к деятельности через процедуру периодической аккредитации при непрерывном повышении квалификации.

Специалистов — в районы Для привлечения специалистов в муниципалитеты регионов также разработаны и федеральные меры поддержки — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним специалистам высшего и среднего звена для работы в селах выплачивают соответственно 1 млн и 500 тыс. руб. Чтобы получить средства, необходимо иметь дефицитную для муниципалитета специальность, переехать в тот или иной район жить и проработать там не менее пяти лет. Обе программы пользуются популярностью. На Белгородчине благодаря ей работают 366 врачей и шесть фельдшеров, в Воронежской области — соответственно 56 и 36, в Курской — 242 и 27, в Липецкой — 324 и 10, в Орловской — 145 и 20, на Тамбовщине — 415 и 50.

Из бюджета Липецкой области на решение кадровых проблем в медицине в рамках соответствующего регионального проекта планируется выделить до 2024 года 72,5 млн руб. Одной из мер является трехэтапная система подготовки медиков. На первом профориентационном этапе совместно с Воронежским государственным медуниверситетом (в этом вузе также обучается немало липецких «целевиков») создан научно-образовательный медицинский кластер «Предуниверсарий Липецкой области», состоящий из профильных школьных классов в Липецке, Ельце и Лебедяни. Второй этап — непосредственно обучение в вузах и колледжах, а третий — работа в клиниках. При этом власти активно привлекают в регион выпускников из многих медвузов, а для мотивации молодых специалистов, в том числе среднего звена, из бюджета региона предоставляются единовременная выплата для улучшения бытовых условий, ежемесячные компенсации за наем жилья и оплату жилищно-коммунальных услуг, а также именные поощрительные премии.

Кроме того, сейчас разрабатывается законопроект, предполагающий разовую выплату 1 млн руб. врачам, впервые устраивающимся в городские и сельские государственные медорганизации по наиболее дефицитным специальностям. С такой инициативой этим летом выступил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Претенденты на так называемый «губернаторский миллион» не должны быть «целевиками» от региона. Потратить средства врачи смогут на покупку недвижимости, а на время оформления документов специалистам при необходимости будут компенсировать затраты на аренду жилья. При этом, отметили в обладминистрации, медики также могут попросить выплату на приобретение или строительство жилья (ее размер варьируется в зависимости от площади).

В Орловской области на устранение дефицита кадров намерены направить 24,5 млн руб., а по итогам реализации проекта в регионе должно работать 3,1 тыс. врачей и 8,6 тыс. среднего медперсонала. В Тамбовской области к 2024 году по планам властей к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации будет допущено не менее 13 тыс. специалистов высшего и среднего звена. В этом году для достижения данного показателя по целевому набору будут учить 485 врачей, подготовят 46 специалистов для работы в детском здравоохранении. Кроме того, уже прошел переподготовку 21 медик, а 17 гериатров получили необходимые профессиональные навыки.