Сжиженный газ в поисках покупателей

Едва ли осталась сколько-нибудь крупная страна Юго-Восточной Азии, про которую еще не появлялось новости о том, что НОВАТЭК планирует участвовать в строительстве там терминала по приему сжиженного газа. В этом списке уже Вьетнам, Камбоджа и Таиланд, а Индонезия и Малайзия не попали в него, видимо, лишь потому, что сами экспортируют СПГ. Поэтому заявление исполнительного директора по развитию промышленности филиппинского совета инвестиций Корасон Х. Дичозы о возможном интересе НОВАТЭКа к созданию терминала на Филиппинах выглядит даже логичным.
Конечно, само по себе наличие интереса ни о чем не говорит. Во-первых, НОВАТЭК, как и другие крупные компании, постоянно интересуется десятками потенциальных проектов, из которых может реализоваться в итоге лишь один. А во-вторых, госпожа Дичоза находится с визитом в России в составе филиппинской делегации, а в таких случаях традиционно перечисляются не только реальные примеры сотрудничества, но даже легкие намеки на них.
Если посмотреть на то, какую роль сейчас играет газ в экономике Филиппин, выяснится, что страна с населением более 100 млн человек потребляет всего около 4 млрд кубометров в год,— это меньше, чем в Костромской области, которую в основном обеспечивает газом НОВАТЭК. То есть выход на филиппинский рынок, на первый взгляд, не станет для российской компании прорывом.
Но именно это обстоятельство и является, на мой взгляд, причиной того, почему НОВАТЭК и его более крупные и умудренные опытом партнеры-конкуренты Total и Shell активно интересуются вхождением в бизнес по регазификации СПГ в Юго-Восточной Азии. Компаниям нужно обеспечить сбыт своего СПГ и в целом добиться роста потребления газа. А в Юго-Восточной Азии, несмотря на сравнительно высокие темпы экономического роста и многочисленное население, оно остается мизерным по сравнению со странами Европы или даже Китаем.
Теперь же конкуренция между поставщиками СПГ привела к снижению цен во всем мире, и такая ситуация, видимо, продлится долго. Соответственно, участники рынка, которые первыми решат вопрос создания инфраструктуры, могут рассчитывать на приз — так, к примеру, после контракта «газ-трубы» потребление газа в ФРГ с момента начала поставок из СССР в 1973 году выросло вдвое за десять лет. Конечно, НОВАТЭК должен будет для этого предложить достаточно низкие цены, однако это вполне укладывается в стратегию компании, которая намеревается к 2030 году стать крупнейшим производителем СПГ в мире.
По данным “Ъ”, НОВАТЭК может увеличить число газовозов ледового класса для своего проекта «Арктик СПГ» с 15 до 17 штук, а также изменить концепт, сделав суда более мощными и узкими по сравнению с теми, которые используются для «Ямал СПГ». Строить суда будет верфь «Звезда» в партнерстве с южнокорейской Samsung вместо DSME, которая участвовала в контракте для «Ямал СПГ». Выбор Samsung в качестве партнера означает, что у газовозов будет и новая грузовая система, которая до сих пор не применялась на арктических СПГ-танкерах.
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