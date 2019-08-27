Сжиженный газ в поисках покупателей

Едва ли осталась сколько-нибудь крупная страна Юго-Восточной Азии, про которую еще не появлялось новости о том, что НОВАТЭК планирует участвовать в строительстве там терминала по приему сжиженного газа. В этом списке уже Вьетнам, Камбоджа и Таиланд, а Индонезия и Малайзия не попали в него, видимо, лишь потому, что сами экспортируют СПГ. Поэтому заявление исполнительного директора по развитию промышленности филиппинского совета инвестиций Корасон Х. Дичозы о возможном интересе НОВАТЭКа к созданию терминала на Филиппинах выглядит даже логичным.

Конечно, само по себе наличие интереса ни о чем не говорит. Во-первых, НОВАТЭК, как и другие крупные компании, постоянно интересуется десятками потенциальных проектов, из которых может реализоваться в итоге лишь один. А во-вторых, госпожа Дичоза находится с визитом в России в составе филиппинской делегации, а в таких случаях традиционно перечисляются не только реальные примеры сотрудничества, но даже легкие намеки на них.

Если посмотреть на то, какую роль сейчас играет газ в экономике Филиппин, выяснится, что страна с населением более 100 млн человек потребляет всего около 4 млрд кубометров в год,— это меньше, чем в Костромской области, которую в основном обеспечивает газом НОВАТЭК. То есть выход на филиппинский рынок, на первый взгляд, не станет для российской компании прорывом.

Но именно это обстоятельство и является, на мой взгляд, причиной того, почему НОВАТЭК и его более крупные и умудренные опытом партнеры-конкуренты Total и Shell активно интересуются вхождением в бизнес по регазификации СПГ в Юго-Восточной Азии. Компаниям нужно обеспечить сбыт своего СПГ и в целом добиться роста потребления газа. А в Юго-Восточной Азии, несмотря на сравнительно высокие темпы экономического роста и многочисленное население, оно остается мизерным по сравнению со странами Европы или даже Китаем.

Проблема в том, что СПГ исторически был слишком дорог для стран региона, а создание газовой инфраструктуры требует больших инвестиций.

Теперь же конкуренция между поставщиками СПГ привела к снижению цен во всем мире, и такая ситуация, видимо, продлится долго. Соответственно, участники рынка, которые первыми решат вопрос создания инфраструктуры, могут рассчитывать на приз — так, к примеру, после контракта «газ-трубы» потребление газа в ФРГ с момента начала поставок из СССР в 1973 году выросло вдвое за десять лет. Конечно, НОВАТЭК должен будет для этого предложить достаточно низкие цены, однако это вполне укладывается в стратегию компании, которая намеревается к 2030 году стать крупнейшим производителем СПГ в мире.