Минфин США ввел санкции против космических структур Ирана

Американский Минфин наложил санкции на космические ведомства Ирана, сообщается на сайте министерства. В список попали Аэрокосмический исследовательский институт, Космическое агентство и Центр космических исследований. У этих организаций будут заморожены активы в США, а американским компаниям будет запрещено с ними сотрудничать.

Вашингтон ранее составил список стран, с которыми американским компаниям запрещено работать с коммерческими космическими пусками из-за рисков в сфере кибербезопасности. В этот перечень входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, а также Россия. Новые правила начнут действовать 31 декабря 2022 года. «Роскосмос» обвинил США в недобросовестной конкуренции.

О сотрудничестве России и США в космической отрасли читайте в интервью главы «Энергомаша» Игоря Арбузова “Ъ”.