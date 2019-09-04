Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина

Президент России Владимир Путин поручил и.о. губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко вместе с федеральным правительством подготовить программу поддержки региона, в частности, в жилищном и дорожном строительстве. Президент добавил, что для этого необходимо привлечь бюджет области. Заседании президиума Госсовета проходит во Владивостоке, в день открытия Восточного экономического форума (ВЭФ).

Господин Лимаренко сообщил, что на Сахалине 10% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Президент заявил, что даст соответствующее поручение правительству для решения проблемы. «К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу»,— сказал президент.

Господин Путин заявил, что сделать это нужно совместно, поскольку Сахалин — «регион с высокобюджетной обеспеченностью, фактически, регион-донор». Также президент похвалил и. о. губернатора за том, что он много общается с гражданами и ездит по региону.

Ранее на заседании Госсовета президент назвал придурками тех, кто не верил в потенциал Дальнего Востока, считая округ дотационным.

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