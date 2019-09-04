Дальневосточное золото

Ключевым национальным приоритетом России на весь XXI век должен стать подъем Дальнего Востока. Регион обладает крупнейшими месторождениями природных ресурсов и выступает важной частью транспортного коридора между Азией и Европой, что закладывает мощную основу для организации в регионе новых масштабных производств и проектов. Одним из центров экономического роста может стать недавно созданная территория опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Крупный региональный инвестор и один из ключевых будущих участников ТОР ГК «Мангазея» планирует инвестировать почти 13 млрд руб. в золотодобычу и вложить около 3 млрд руб. в развитие сельского хозяйства Забайкальского края. Только эти проекты помогут создать на Дальнем Востоке почти 1 тыс. рабочих мест, выполнив одну из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках национальной программы по развитию региона.

В сентябре во Владивостоке состоится юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2019). На нем будет презентована национальная программа по развитию Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Год назад поручение о разработке документа дал президент Владимир Путин. Реализация программы обеспечит экономике Дальнего востока опережающие темпы роста — на уровне 6% в год. В настоящее время развитие ДФО является одним из ключевых национальных приоритетов для России. Дальний Восток обладает крупнейшими месторождениями природных ресурсов и в силу своего географического расположения выступает в роли транспортного коридора между Россией и странами Азии. В ноябре 2018 года в состав Дальневосточного федерального округа вошли Забайкалье и Бурятия.

Включение Забайкальского края в состав ДФО позволяет пользоваться инструментами государственной поддержки, специально разработанными для ускоренного развития макрорегиона. Речь идет об уникальном экономическом инструменте — территориях опережающего развития. Постановление о создании ТОР «Забайкалье» Дмитрий Медведев подписал 1 августа во время рабочей поездки в Читу. По данным главы Минвостокразвития Александра Козлова, к участию в забайкальской ТОР на данный момент уже подтверждено 15 проектов на общую сумму 196 млрд руб. Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней оценивается в 31 млрд руб.

Блестящие перспективы

Одной из подавших заявку на участие в ТОР «Забайкалье» стала компания ООО «Дальцветмет», входящая в состав ГК «Мангазея» — одного из крупнейших золотодобытчиков в регионе. ООО «Дальцветмет» планирует в рамках ТОР создать горно-перерабатывающее предприятие на золоторудном месторождении Наседкино. Этот масштабный проект включает строительство горнодобывающего предприятия мощностью по переработке более 1 млн тонн руды. Горно-капитальные работы на месторождении должны стартовать в начале 2020 года, а весной планируются пуско-наладочные работы основного технологического оборудования. Добыча золота на Наседкино будет вестись открытым способом на восьми карьерах на четырех геологических участках месторождения: Гора Пятая, Придолинный, Желанный и Правобережный. Кроме того, освоение Наседкино обеспечит появление 558 новых рабочих мест, более трети из которых уже созданы в рамках подготовки к освоению месторождения и строительства ГОКа.

Сейчас «Мангазея» ведет добычу золота в Забайкалье на месторождениях Савкинское и Кочковское. В 2019 году группа планирует добыть 1,5 тонны золота, без учета месторождений Итака и Ксеньевский прииск, в которых «Мангазея» является акционером. В 2022 году «Мангазея» также планирует запустить на Кочковском месторождении автоклав, что позволит создать в Забайкальском крае хаб по переработке упорных руд. Всего с 2015 года «Мангазея» вложила в геологоразведочные работы в Забайкалье более 1 млрд руб. В освоение Наседкино планируется инвестировать 12,8 млрд руб., из них 762 млн руб. компания запросила в качестве государственной субсидии. К осени правительственная подкомиссия должна рассмотреть соответствующую заявку.

«Сегодня мы намерены продолжать инвестировать в уже действующие и запускаемые месторождения и проекты. Здесь речь идет не только о финансовых вложениях, но и о привлечении высокопрофессиональных специалистов. Мы продолжаем возводить комфортабельные вахтовые поселки вблизи месторождений и обеспечиваем работников достойной заработной платой и привлекательным социальным пакетом»,— говорит глава ГК «Мангазея» Сергей Янчуков.

Благодатная почва

Добыча драгоценных металлов не единственная ниша на Дальнем Востоке, которая может быть привлекательной для инвесторов. Высокий потенциал есть и у сельского хозяйства, где в последнее время Россия становится заметным в мировом масштабе игроком. В 2018 году перед отраслью страны была поставлена новая амбициозная задача — за пять-шесть лет экспорт продукции АПК должен удвоиться, достигнув $45 млрд. Как одна из экспортно ориентированных отраслей, сельское хозяйство вошло в перечень направлений бизнеса, для которых Национальной программой по развитию Дальнего Востока установлены особые условия инвестирования, отмечал Александр Козлов.

По словам Сергея Янчукова, «Мангазея» сейчас также изучает возможности развития в агропромышленной сфере. В 2018 году группа запустила проект «Мангазея Агро». Был сформирован земельный банк площадью около 30 тыс. га, который планируется удвоить к середине 2020 года. Основная культура в структуре посевов — рапс, на который должно приходиться порядка 40% земель. Как отмечают в Минсельхозе, рапс сегодня становится все более популярным у российских производителей сельхозпродукции: за 2008–2018 годы общая площадь под культурой выросла с 679,8 тыс. га до 1,57 млн га.

Рапс используют для изготовления технического масла, косметики и моющих средств, заготовки кормов для животных и комбикормов. Кроме того, это оптимальное сырье для производства биодизельного топлива, спрос на которое растет с каждым годом, указывают в министерстве. Помимо повышения спроса со стороны российских переработчиков рост популярности масла связан с увеличением экспорта этой культуры, прежде всего в Китай, добавляют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По данным федерального Центра оценки качества зерна, в прошлом сезоне, завершившимся в июне, поставки рапса из России выросли на 67%, до 574 тыс. тонн год к году. При этом около 34% закупок пришлось на Китай — одно из наиболее перспективных направлений именно для Дальнего Востока.

В последующем «Мангазея Агро» планирует включать в севооборот пшеницу и ячмень, которые должны занять примерно по 27% пашни, а остальные земли будут задействованы в выращивании льна и рапса, говорят в группе. К 2024 году общий валовой сбор всех культур должен достичь 100 тыс. тонн. Полная стоимость проекта «Мангазея Агро» с учетом уже понесенных затрат — более 2,8 млрд руб. Проект позволит дополнительно обеспечить 200 рабочих мест для жителей сельской местности Забайкальского края, рассчитывают в компании. Кроме того, «Мангазея Агро» планирует строительство в Забайкалье маслоэкстракционного завода. Растительные масла — один из ключевых продуктов российского АПК. По оценкам «Прозерно», по итогам минувшего сезона производство в РФ растительных масел выросло на 9,4%, до 6,31 млн тонн, год к году. При этом наибольшими темпами — на 19,9%, до 0,53 млн тонн,— увеличился выпуск рапсового масла. Экспорт всех видов масел увеличился на 10,6%, до 3,19 млн тонн, следует из оценок «Прозерно». В ИКАР добавляют, что поставки рапсового масла продолжают расти опережающими темпами и в прошлом сезоне достигли рекордных 340 тыс. тонн. С выходом на проектную мощность «Мангазея Агро» будет производить 45 тыс. тонн масличных и 90 тыс. тонн зерновых культур. При достижении данных показателей «Мангазея Агро» станет одним из лидеров по производству масличных культур в РФ.

Собиратели земель

С точки зрения развития сельского хозяйства Дальний Восток отличают хорошие климатические условия, отмечают в аналитическом центре «Совэкон». В частности, годовой объем осадков в регионе превышает их среднее количество на европейской части примерно на 40–50%, что является важным фактором для производства некоторых культур. При этом Дальний Восток находится вблизи крупных потребителей продукции АПК — стран Юго-Восточной Азии, Кореи, Японии и Китая.

Сложности может создать фактически отсутствующий рынок сельхозземли на Дальнем Востоке. Частично решить проблему может электронная карта, с помощью которой инвестор сможет выбрать площадку под запуск сельскохозяйственных проектов. Презентация сервиса также планируется в рамках ВЭФ-2019. По оценкам руководителя департамента управления проектами АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александра Павлова, сегодня в ДФО около 2 млн га сельхозземель не значится в кадастре либо не используется по назначению. В ближайшее время инвентаризация земель начнется в Забайкальском крае, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока (ФРДВ).

«На Дальнем Востоке государственные ресурсы должны использоваться по назначению и максимально эффективно. Земля должна приносить пользу регионам, пользу людям. А значит, не должна зарастать бурьяном, простаивать из-за нерадивости арендаторов»,— подчеркнул вице-премьер—полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По данным ФРДВ, сейчас для «свободных» земель идут подготовка и утверждение схем расположения участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов. После этого земельные участки будут ставиться на кадастровый учет и регистрироваться право собственности. Земли также могут включаться в составы территорий опережающего развития, что позволит предоставлять их инвестору без конкурсных процедур в рамках в ТОР, говорят в ФРДВ.

Илья Вадимов