Войти во вкус к Дальнему Востоку

Очередная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ), открывающаяся 4 сентября во Владивостоке, уже полностью акцентирована не на перспективном плане, а в большей степени на развитии уже инициированных и начатых проектов. В рост Азиатско-Тихоокеанского региона как драйвера развития мировой экономики Дальний Восток уже вносит свою составляющую — это в первую очередь сырьевые проекты и нефтехимия, начавшийся экспорт продовольствия, угля и лесных ресурсов. Впереди ответы на вопрос о том, как будет выглядеть цифровое влияние Дальнего Востока России на континенте и чем будет Дальний Восток России в результате интеграции в мировой Дальний Восток для самого себя и для населения — как самого региона, так и России в целом.

О смысле дискуссий на ВЭФе, главном по Дальнему Востоку форуме фонда «Росконгресс», в целом всегда можно было судить по его «внутрироссийской» составляющей. Форум во Владивостоке, традиционно проходящий в начале календарной осени, всегда имеет сильную «международную» составляющую, однако о серьезности обсуждений намерений России превратить главный перспективный регион развития в развитую региональную экономику всегда можно было судить по тому, насколько подробно и детально во Владивостоке обсуждаются чисто национальные проблемы: образование (см. стр. 6, 7), ЖКХ, строительная отрасль, медицина (см. стр. 2), дороги, демографическая политика. Системное развитие региона имеет смысл только в том случае, если в нем предполагается жить как дома, и в этом аспекте ВЭФ-2019 выглядит едва ли не образцово: «внутренняя» повестка форума системна и хорошо ориентирована именно на локальные проблемы. Однако, хотим мы этого или нет, Восточный экономический форум после десятилетия активного привлечения инвестиций в регион, старта инфраструктурных вложений в него с федерального уровня, разблокирования проектов Севморпути — важный игрок как минимум на всем мировом Дальнем Востоке. Поэтому ВЭФ в 2019 году с точки зрения повестки будет даже несколько избыточно, необычно «тяжеловесным»: здесь будут относительно мало обсуждать перспективные и ранее неизвестные проекты, акцент сделан на том, как будут развиваться крупнейшие ранее объявленные.

Здесь уже вполне есть о чем говорить всерьез. Даже если ограничиваться во Владивостоке тем, что можно увидеть своими глазами без перелетов, то, например, территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток на сегодняшний день имеют в портфеле 25 тыс. новых рабочих мест, $6 млрд сделанных инвестиций и портфель уже реализуемых проектов на $60 млрд. Разумеется, традиционная сырьевая специализация России и Дальнего Востока никуда не делась, как и роль АТР как главного премиального рынка углеводородов в мире. Эксперты «Росконгресса» оценивают потенциальный спрос на нефть и газ из России в Азию, а это в основном дальневосточные проекты, в 230 млрд руб. в год, газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод ВСТО уже изменили экономику макрорегиона достаточно сильно. Именно поэтому ключевые предметы дискуссии на ВЭФе в 2019 году касаются, например, Амурского газохимического кластера, Сахалина и Находки как опорных точек новой нефтегазохимической промышленности России в регионе.

Вероятно, не менее важна и дискуссия на ВЭФе по второй «энергетической» составляющей российского экспорта: круглый стол, посвященный угольному экспорту из РФ, будет акцентироваться в том числе на экологических аспектах происходящего. Проблемы российской угольной индустрии в 2018–2019 годах в основном, видимо, конъюнктурны, дальневосточные составляющие программы российских угольных компаний по итогам достаточно сильного падения цен на топливо в этом году не менялись, однако обсуждение долгосрочных угольных планов РФ на Дальнем Востоке — важная часть ВЭФ-2019.

Наконец, именно во Владивостоке в начале сентября будет официально начата дискуссия по, вероятно, самой важной для будущего мировой экономики теме, имеющей отношение к Дальнему Востоку. Речь идет о российском шельфе — напомним, арктический шельф России обладает ресурсным потенциалом в 17,3 млрд тонн нефти и конденсата и 85,1 трлн куб. м газа. Сейчас новые проекты РФ на шельфе, в том числе дальневосточном,— монополия российских госкомпаний «Газпрома» и «Роснефти»: сколь бы ни были велики их ресурсы, это ограничивает возможность выхода российских ресурсов арктического шельфа на мировые рынки. Хорошо это или плохо? Рациональна ли политика России по ограничению внешних вложений в шельф, что выигрывается, а что теряется? Открытой дискуссии на эту тему не было буквально десять лет, на ВЭФе в 2019 году она начнется, и это обещает быть очень важным, во всяком случае, официальная точка зрения на эту дискуссию, неофициально идущую в отраслевых кругах все эти годы, во Владивостоке обещана, и любые новости об этом будут важным итогом форума «Росконгресса».

Однако если бы ВЭФ ограничивался исключительно «внутренней» повесткой, международной частью и нефтегазовой дискуссией, он бы явно оценивался как свидетельство неготовности России говорить что-либо серьезное о будущем Дальнего Востока. Поэтому важнейшими составляющими форума в сентябре будут «отраслевые»: диверсификация экономики макрорегиона неизбежна, если предполагается его долгосрочное развитие, новые отрасли и новые специализации не могут не появляться там, где что-то собираются развивать. В этой части во Владивостоке 4–6 сентября особенно важны несколько аспектов.

В первую очередь важна экспертная оценка реализующейся программы эксплуатации земельного банка Дальнего Востока: это 4 млн га существующих агроземель и около 1,5 млн га залежных земель, и все это продовольственная база не только для зависимого сейчас от агроэкспорта из других регионов российского Дальнего Востока, но и потенциальный источник продовольствия для части населения Восточной и Юго-Восточной Азии, то есть 2,5 млрд человек. Не секрет, что дальневосточные ТОР в первую очередь ориентировались на машиностроение и сельское хозяйство. Будет ли российский Дальний Восток кормить и сам себя, и Азию, и, возможно, европейскую часть России? Как Россия будет распоряжаться агроземлями в регионе? На всех сессиях ВЭФа это традиционно обсуждается, в сентябре 2019 года возможны новости в этой сфере.

Второй момент ВЭФа, важный в этой связи,— обсуждение на форуме перспектив цифровизации экономики Дальнего Востока в контексте цифрового развития России в целом. Здесь, видимо, будет важна запланированная на ВЭФе панель «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации» — она крайне сильна по составу, в существенно огосударствленной экономике РФ тема «цифрового государства», во многом стимулирующего цифровизацию бизнеса, выглядит ключевой. В любом случае готовность правительства обсуждать эту тему именно во Владивостоке показывает, что проблема Белым домом осознана в том числе как проблема интеграции Дальнего Востока в стремительно цифровизирующуюся экономику Азии, а последняя переходит в «цифру», видимо, даже быстрее США и заведомо быстрее Европы.

Третий момент — возрождение на ВЭФе обсуждения проблем лесной отрасли РФ: российский Дальний Восток — держатель «контрольного пакета» запасов древесины во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в России отрасль пока низкотехнологична и более напоминает добычу и экспорт сырья низких переделов. Здесь на ВЭФе важны обсуждения темы «инвестиционного лесного банка», программы единого дальневосточного центра эффективного управления лесными ресурсами и обсуждение перспектив биржевых механизмов в лесной отрасли — стандартизация commodities и биржа являются достаточно привычным способом интернационализации отрасли.

Наконец, важной темой форума во Владивостоке в 2019 году является дальневосточный туризм. В 2019 году численность только иностранных туристов в регионе впервые превысит 1 млн человек (это порядка 15% от всех туристов в регионе, число которых утроилось за пять лет), однако это очень далеко от потенциала. В сущности, очень большие цифры туристов — это «сливки» отрасли, а о стратегии освоения основного потока пока идет дискуссия. Нуждается ли Дальний Восток в массовых авиаперелетах в несколько популярных направлений или же в широкой географической сети рейсов, что нужно сейчас больше — хостелы или бутиковые отели, уникальные элитные туры в тайгу или массовые турпродукты на Камчатку — все это будет обсуждаться во Владивостоке с не меньшей остротой, чем в семьях, для которых визит на Дальний Восток остается мечтой — и в России, и за ее пределами. На ВЭФе тема обещает обсуждаться предельно серьезно: мгновенно по историческим меркам развивающийся туризм на российском Дальнем Востоке — часть «экономики впечатлений» будущего.

И это уже не слова: первые деньги на этом уже заработаны, как и в целом первые прибыли в экономике российского Дальнего Востока. Осталось не остановиться на старте.

Дмитрий Бутрин