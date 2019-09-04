В Дагестане нашли воров в законе

В Махачкале задержали двух криминальных авторитетов, которые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по «антиворовской» статье, введенной в апреле нынешнего года. 60-летний Зиявудин Абдулхаликов и 51-летний Шамиль Магомедов заподозрены в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ. По данным “Ъ”, это уже как минимум седьмое уголовное дело, возбужденное в России по новой статье УК.

В операции по задержанию воров в законе, известных по кличкам Зява Махачкалинский и Шамиль Смолянский, участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и республиканского МВД.

По данным следствия, Зиявудин Абдулхаликов числился вором в законе с 1990 года, уроженец Гергебильского района Дагестана Шамиль Магомедов был коронован в 2011 году.

«Занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде они используют в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Республики Дагестан, чем создают угрозу общественной безопасности Российской Федерации»,— говорится в пресс-релизе, распространенном республиканским управлением Следственного комитета РФ.

В ближайшее время в суде будет решен вопрос о заключении их под стражу. В ходе обыска у подозреваемых было обнаружено оружие, большое количество сим-карт и крупная сумма денежных средств в иностранной валюте и в рублях, сообщили в следственном управлении. Пресс-служба МВД по Дагестану распространила видео оперативной съемки задержания криминальных авторитетов.

Ст. 210.1 была введена в УК в соответствии с федеральным законом №46-ФЗ от 1 апреля этого года и вступила в силу 12 апреля. Занятие высшего положения в преступной иерархии может быть наказано лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Первое уголовное дело по этой статье было возбуждено в конце мая в Томске в отношении местного вора в законе Николая Кузьмичева, известного в криминальной среде как Коля Томский. В начале августа фигурантами дел по «антиворовской» статье стали ингушский криминальный авторитет Ахмед Евлоев (Сутулый) и Шалва Озманов (Куся) — внучатый племянник лидера российского криминального мира Захария Калашова (Шакро Молодой).

Спустя несколько недель на Кубани к ответственности по ст. 210.1 был привлечен Давид Джангидзе (Дато Краснодарский), известный как смотрящий Краснодара, а в Москве — Гоча Антипов, ранее носивший фамилию Алпаидзе. По версии СКР, он не только занимал высшую иерархию в преступном мире, но и совершил вымогательство — пытался отобрать у потерпевшего гостиницу в Таиланде.

В минувший понедельник стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Ираклия Джабуа (Ика Ростовский).

Юлия Рыбина, Махачкала