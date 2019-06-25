Предпринимателей выводят из оргпреступности

В Госдуме инициировали внесение изменений в ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Предлагается исключить возможность применения этой статьи, если речь идет о большинстве преступлений экономической направленности — мошенничестве, присвоении или растрате, незаконной банковской деятельности, злоупотреблении полномочиями и целом ряде других. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на «создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», в том числе от избрания судами самой суровой меры пресечения в виде ареста.

Изменения в ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) предложил внести депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов через четыре дня после того, как эта тема была затронута на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. «На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон»,— сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

В пояснительной записке к законопроекту (.pdf) говорится, что «сложившаяся и широко распространенная практика применения органами предварительного следствия и судами ст. 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в совершении этого преступления в отношении предпринимателей». По мнению депутата, делается это зачастую лишь для того, чтобы «внешне строго в рамках закона обходить прямой запрет, установленный ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (арест за преступления в сфере предпринимательской деятельности.— “Ъ”), и применять в отношении указанных лиц меру пресечения в виде заключения под стражу». А учитывая, что преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, относятся к категории особо тяжких, их дополнительное вменение, говорится в пояснительной записке, практически исключает вероятность избрания подозреваемому или обвиняемому судом иной меры пресечения, кроме ареста на срок до полутора лет (до окончания предварительного расследования).

Чтобы не допустить подобных случаев злоупотреблений со стороны судебно-следственных органов, законодатели предлагают установить «запрет дополнительной квалификации» по этой статье УК РФ в отношении фигурантов, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

В частности, дополнительное вменение ст. 210 УК РФ депутат предлагает запретить, если речь идет о большинстве преступлений экономической направленности. В первую очередь это касается таких статей, как «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Присвоение или растрата» (ст. 160 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ), «Легализация денежных средств» (ст. 174 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ), и некоторых других.

Как полагает автор законопроекта, изменение действующего законодательства необходимо не только для «обеспечения и защиты основополагающих конституционных прав личности, но и для повышения уровня эффективности и законности уголовного преследования в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность». По мнению депутата, зачастую под уголовное преследование попадают те, кто лишь создал или учредил фирму, но прямого отношения к ее деятельности не имеет.

В экономическом обосновании предложенной инициативы говорится, что в случае ее одобрения «эффект от внесения изменений в ст. 210 УК РФ, очевидно, будет иметь место за счет снижения затрат на содержание в СИЗО предпринимателей».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил “Ъ”, что это законодательное предложение не может не радовать. «Оно очень похоже на то, которое фигурировало в моем докладе президенту. В поправках четко перечисляются "экономические" статьи, несовместимые со ст. 210 УК РФ, и их принятие способно решить одну из самых серьезных проблем уголовного преследования предпринимателей»,— заявил “Ъ” господин Титов. По его мнению, ст. 210 УК РФ должна использоваться против тех, кто похищает и убивает людей, организует сбыт наркотиков, но не против «банды», состоящей из директора, бухгалтера и менеджера.

Аналогичной точки зрения придерживается и вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. «Статья 210 была эффективна в 1990-х годах. Сейчас она фактически исчерпала себя и зачастую является лишь инструментом давления на подозреваемых и обвиняемых, которым в обмен на признание вины по другим статьям обещают ее снять. В итоге нередки случаи, когда невиновные бизнесмены просто оговаривают себя»,— отметил господин Резник.

Олег Рубникович