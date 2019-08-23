Вор в законе вымогал гостиницу в Таиланде Гочи Антипова объявили в розыск и скоро арестуют

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении вора в законе Гочи Антипова, ранее имевшего фамилию Алпаидзе. По версии СКР, он не только занимал высшую иерархию в преступном мире, но и совершил вымогательство — пытался отобрать у потерпевшего гостиницу в Таиланде.

Следственными органами главного следственного управления СКР по Москве, сообщила его представитель Юлия Иванова, расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. По данным “Ъ”, речь идет о воре в законе Гочи Антипове, ранее имевшем фамилию Алпаидзе. Уроженец Кутаиси, в «законники» он был коронован еще в начале 1990-х криминальными авторитетами из Грузии. В 1995 году взял фамилию жены, но при этом продолжил преступную деятельность.

Теперь ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По данным следствия, в период с 20 июля по 4 августа 2018 года обвиняемый, находясь за пределами Российской Федерации, имея умысел на завладение правом на чужое имущество, с помощью лиц, находящихся под стражей, организовал телефонную связь со своим знакомым, отбывающим наказание по приговору суда.

Обвиняемый потребовал от последнего передачи ему права собственности на гостиницу, расположенную на острове Самуи в Таиланде.

В настоящее время, сообщила госпожа Иванова, обвиняемый объявлен в розыск. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями совместно с сотрудниками ГУУР МВД России проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Николай Сергеев