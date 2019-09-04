Расчисткой частот для 5G займется «большая четверка» операторов

Российские телеком-операторы займутся расчисткой частот для развития 5G в России, сообщил журналистам глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Он отметил, что говорить о создании инфраструктурного оператора пока рано.

«Соглашение, которое договорились подписать МТС и "Вымпелком" по 5G, касается совместной работы по расчистке диапазона 3,5–3,8 ГГц. Говорить о создании инфраструктурного оператора — в том числе на базе нашего СП с "МегаФоном" — пока рано, так как для этого в принципе не выделены частоты»,— заявил господин Осеевский в кулуарах ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G. По информации источников «Ведомостей», президент Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза о невозможности выделения популярных частот.

О том, как для связи будущего в России предложили диапазон, популярный только в Китае и Японии, читайте в материале “Ъ”.