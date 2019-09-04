«Ростелеком» представит дорожную карту 5G в России до конца года

«Ростелеком» представит дорожную карту по развитию 5G в России до конца этого года, сообщил «РИА Новости» глава компании Михаил Осеевский. По его словам, в дорожной карте указывается, в том числе, необходимость высвобождения диапазона 3,4-3,8 ГГц. Сейчас эти частоты заняты Минобороны и Федеральной службы охраны.

«В том числе и да. Это наша точка зрения»,— ответил на вопрос господин Осеевский относительно необходимости выделения диапазона, занятого силовыми ведомствами.

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G. По информации источников «Ведомостей», президент Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза о невозможности выделения популярных частот.

О том, как для связи будущего в России предложили диапазон, популярный только в Китае и Японии, читайте в материале “Ъ”.