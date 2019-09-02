Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали

В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо». 28 августа молодого человека задержали в Минске, после чего выслали из страны.

Никиту Чирцова обвиняют в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Его доставили в отдел полиции Пресненского района, добавляет «ОВД-Инфо».

С июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После митинга 27 июля СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), в нем 13 фигурантов. Четверых — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Данила Беглеца и Ивана Подкопаева — также обвинили в применении насилия к представителям власти.

Подробнее о судебном процессе читайте в материале “Ъ”.