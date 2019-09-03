Кремль не намерен вмешиваться в спор «Роснефти» и «Транснефти»

Кремль не собирается реагировать на публичный спор «Роснефти» и «Транснефти», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). «Не наша прерогатива»,— сказал он.

Спорная ситуация возникла, после того как глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер обратился с инициативой усиления контроля за качеством нефти в системе магистральных трубопроводов в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По мнению главы совета директоров «Роснефти», необходимо создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, а за поставки некачественной нефти применять наказание вплоть до закрытия мини-НПЗ. Инициатива была высказана на фоне загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба», за которое отвечает «Транснефть».

В ответ на предложение господина Шредера представитель компании Игорь Демин заявил, что может согласиться с предложением главы совета директоров «Роснефти», если расходы на привлечение независимых инспекторов на себя возьмут сами нефтяные компании. «Особую обеспокоенность у меня вызвало упоминание в письме невозможности председателю СД “Роснефти” получать информацию, как я понимаю и в собственной компании, и из-за этого обращаться за ней в открытые и не всегда достоверные источники»,— также сказал Демин.

В «Роснефти» расценили комментарий представителя «Транснефти» как неуважительный. Компания заявила, что господин Шрёдер находится под постоянным давлением конкурентов и «геополитических оппонентов» России. «В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства "Транснефти" принести Герхарду Шрёдеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес»,— говорилось в заявлении компании.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

Подробнее о предложении господина Шрёдера — в материале “Ъ” «"Роснефть" пунктов не сдает».