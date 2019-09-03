«Роснефть» призвала советника главы «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым комментарий советника главы «Транснефти» Игоря Демина в ответ на предложение главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в системе магистральных трубопроводов. В своем заявлении «Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться.

Напомним, бывший канцлер Германии в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, поступающей из трубопроводов «Транснефти». Господин Шрёдер также предложил наказывать вплоть до закрытия мини-НПЗ, если они сдают нефть несоответствующего качества.

Игорь Демин заявил RNS, что «Транснефть» может согласиться с предложением господина Шрёдера, если расходы на привлечение независимых инспекторов на себя возьмут сами нефтяные компании. Также он прокомментировал предложение Герхарда Шрёдера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти и изменении предельного содержания хлорорганических соединений до уровня не выше 1 ppm. «Особую обеспокоенность у меня вызвало упоминание в письме невозможности председателю СД "Роснефти" получать информацию, как я понимаю и в собственной компании, и из-за этого обращаться за ней в открытые и не всегда достоверные источники»,— рассказал он агентству.

Кроме того, по словам господина Демина, «Роснефть» скрыла от собственного председателя совета директоров информацию, что в 2018–2019 годах при приеме нефти в систему магистральных трубопроводов от обществ группы "Роснефти" значения ХОС доходили до 8 ppm на нескольких приемно-сдаточных пунктах. «При этом и Г. Шрёдеру, и общественности транслируются заявления от имени компании о неприменении химреагентов с органическими хлоридами при добыче»,— заявил господин Демин. По его словам, на сайте госзакупок «Роснефти» можно легко найти лоты на покупку «сотен тонн хлорорганических растворителей».

«"Роснефть" считает неприемлемыми по сути и неуважительными по форме комментарии господина Демина, от имени компании "Транснефть", по поводу обращения Герхарда Шрёдера, направленного главе правительства Российской Федерации»,— говорится в сообщении компании. «Роснефть» добавила, что загрязнение нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями коснулось европейских пользователей, господин Шрёдер отразил в своем письме их позицию.

В «Роснефти» заявили, что предложение экс-канцлера содержит предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти. «Роснефть» назвала комментарий господина Демина «неадекватным», поскольку «Траснефть» так и не дала «внятный ответ на принципиальные вопросы» о причинах загрязнения нефти.

«Роснефть» заявила, что господин Шрёдер находится под постоянным давлением конкурентов и «геополитических оппонентов» России. «В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства "Транснефти" принести Герхарду Шрёдеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес»,— отмечено в сообщении.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

Подробнее предложении господина Шрёдера — в материале “Ъ” «”Роснефть” пунктов не сдает».

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».