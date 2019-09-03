Адвокат не ожидает обмена заключенными между Россией и Украиной 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, не стоит ожидать обмена заключенными между Украиной и Россией, заявил адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин. Отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, стоит ли ждать обмена во вторник, он ответил «нет».

Господин Рыбин добавил, что определенной даты для обмена нет, как и прогресса в вопросе помилования президентом Украины граждан, участвующих в обмене. Ранее адвокат сообщил, что идут процедура оформления необходимых бумаг и сбор заключенных под Киевом.

Накануне источники “Ъ” сообщили, что при обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема. Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Как сообщал “Ъ”, переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них.

О новом варианте обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».