Украинских моряков готовят к отправке на родину До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник “Ъ”, близкий к этим переговорам. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. Собеседник “Ъ” в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.

Как сообщил близкий к переговорам источник “Ъ”, обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа. По его словам, на Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских военно-морских сил. Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности “Ъ” подтвердил украинский дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники блокировали, а затем задержали с применением оружия два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» (следовали из Одессы в Мариуполь). Под арестом оказались 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины. Москва назвала инцидент провокацией, Киев обвинил Россию в агрессии и ввел военное положение в ряде областей, а ЕС и США осудили действия РФ. Из-за керченского инцидента сорвалась встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональд Трампа, прилетевших в Буэнос-Айрес на саммит G20, проходивший 30 ноября—1 декабря 2018 года.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко не сумел добиться освобождения моряков. Сменивший его в мае на посту главы государства Владимир Зеленский объявил возвращение экипажей трех кораблей на родину одним из своих главных приоритетов.

В июне он встречался с семьями моряков и обещал добиться их освобождения.

Информированный источник “Ъ” в офисе украинского лидера сообщил, что тема освобождения моряков обсуждалась господами Зеленским и Путиным во время их первого телефонного разговора, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Он уверяет, что по этому вопросу тогда была достигнута принципиальная договоренность.

Собеседник “Ъ”, знающий о ходе переговоров об обмене, рассказал, что в настоящее время две стороны согласовывают списки этих лиц. На уточняющий вопрос “Ъ”, идет ли речь обо всех задержанных в ходе керченского инцидента, он ответил утвердительно. При этом он допустил, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, собеседник ответить затруднился.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, кого в обмен на моряков выдаст России Украина, «чтобы не навредить». По информации “Ъ”, среди них может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в мае прошлого года по обвинению в государственной измене. Господин Вышинский является гражданином РФ.

О том, что в вопросе моряков стоит ждать хороших новостей, “Ъ” сказал и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинское направление помощнику президента РФ Владиславу Суркову. «Вопрос активно обсуждается. В какой фазе и какие конкретно там сроки трудно сказать. Но ожидается позитив»,— отметил он.

Также о грядущей выдаче осужденных Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс». Как пишет агентство, пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в СИЗО «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Кроме того, накануне правозащитница Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила о том, что пять украинских моряков находятся в «Лефортово». По словам госпожи Ивлевой, она поехала в СИЗО «наудачу, собрав пять передачек» для заключенных. В учреждении их приняли и передали осужденным Балуху, Грибу, Карпюку, Клыху и Кольченко.

Владимир Соловьев