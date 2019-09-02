Адвокат исключил обмен заключенными между Россией и Украиной 2 сентября

Адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмена заключенными между Москвой и Киевом 2 сентября не будет. «Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет»,— сказал господин Рыбин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее адвокат сообщил, что иду процедура оформления необходимых бумаг и сбор заключенных под Киевом. По его мнению, обмен предположительно состоится 3 сентября.

В пятницу, 30 августа, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала, что окончательная дата обмена пока не установлена.

Как сообщал “Ъ”, переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них. Уголовное дело же в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

О вариантах обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».