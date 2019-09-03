Аргентина придержит капиталы

Власти Аргентины ввели временные ограничения на валютные операции с тем, чтобы остановить ослабление сильно подешевевшего песо и сберечь резервы. Кроме этого на прошлой неделе правительство Маурисио Макри объявило о планах реструктуризации части госдолга. Это вызвало временное снижение кредитных рейтингов страны до уровня «выборочный дефолт», поскольку владельцы выпущенных по национальному законодательству облигаций столкнулись с отсрочкой выплат.

Правительство Аргентины ввело валютные ограничения для предотвращения истощения резервов в условиях выросшей волатильности на финансовых рынках и политической неопределенности. В частности, экспортеров обязали продавать валютную выручку, для переводов за рубеж компаниям теперь потребуется предварительное разрешение от центрального банка. Для физлиц лимит на покупку валюты установлен в размере $10 тыс. в месяц, при этом ограничений на снятие валюты со счетов не предусмотрено. В заявлении, объясняющем необходимость подобных мер, сказано, что они направлены на «временное усиление контроля над обменным режимом для обеспечения нормального функционирования экономики».

Эти ограничения введены вслед за объявлением на прошлой неделе планов по реструктуризации части госдолга Аргентины — в первую очередь, кредита Международного валютного фонда (МВФ). Напомним, решение об открытии кредитной линии в размере до $56 млрд было принято фондом в июне 2018 года, на фоне усиления оттока капитала из страны и ослабления песо.

В МВФ пока говорят лишь о том, что изучают последствия ограничений на капитальные потоки, и продолжают «находиться в близком контакте и поддерживать власти Аргентины в эти трудные времена».

Следующий транш кредита фонда Аргентине в размере $5,4 млрд запланирован на сентябрь.

Также аргентинский Минфин сейчас говорит об отсрочке выплат по краткосрочным облигациям, выпущенным по национальному законодательству, начиная с 30 августа (по истечении срока облигаций инвесторы смогут получить лишь 15% от положенных выплат, остальную сумму обещано выплачивать в течение полугода). Эти планы привели к снижению кредитного рейтинга Аргентины агентствами Fitch и Standard & Poor’s до уровня «выборочный дефолт». Однако в Fitch указали, что ждут подтверждения выплат держателям долга, чтобы вернуть стране прежний рейтинг CCC, а в S&P уже приняли такое решение — так как объявленные правительством условия «вступили в действие незамедлительно, и дефолт был ликвидирован».

Ранее Аргентина уже объявляла дефолт по своим обязательствам, самым крупным был долговой кризис 2001–2002 годов. Тогда госдолг страны составлял $132 млрд, проведенное списание коснулось около 70% обязательств — на него согласились 92% держателей госбумаг, с остальными страна судилась на протяжении 15 лет, в итоге заплатив еще $4,65 млрд.

Напомним, что экономические проблемы Аргентины обострились после обнародования итогов президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента (сами выборы пройдут 27 октября). На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а курс песо обвалился почти на 30% (см. “Ъ” от 15 августа). Глава оппозиции Альберто Фернандес, выдвигающийся в паре с экс-президентом страны Кристиной Киршнер (она в случае победы станет вице-президентом), заявляет о необходимости пересмотра условий соглашения с МВФ. Что касается валютных ограничений, то они в Аргентине действовали и ранее — во время президентства Кристины Киршнер вводились многочисленные протекционистские меры, ограничивающие импорт и операции с капиталом. Маурисио Макри после победы на выборах в 2015 году провел реформу по либерализации обменного курса и снятию ограничений на валютные операции. Однако произошедшее ослабление песо вызвало рост инфляции — сейчас в годовом выражении она превышает 55%.

Татьяна Едовина