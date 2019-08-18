Бразилия хочет переизбрать президента Аргентины

Министр экономики Бразилии Паулу Гедеш заявил, что его страна может выйти из южноамериканского торгово-экономического блока МЕРКОСУР, если на президентских выборах в Аргентине победит оппозиция, которая станет проводить протекционистскую экономическую политику. Это заявление стало реакцией на победу на праймериз в Аргентине левых сил, полных решимости вернуться к власти на выборах 27 октября.

«Если победит Макри, то у Болсонару с ним хорошие отношения, а у них обоих хорошие отношения с Трампом. Тогда все случится на большой скорости. А что, если победит другая сторона? Все просто. Мы продолжим открывать свои рынки. А вы? Если нет, то чао! Мы уходим из МЕРКОСУР»,— заявил в конце завершающейся недели Паулу Гедеш, комментируя намеченные на 27 октября в соседней Аргентине «большие выборы», в ходе которых будут переизбраны президент, депутаты Конгресса и губернаторы большинства провинций.

Перемены в экономической политике Аргентины в случае прихода к власти нового президента могут повлиять на экономику Бразилии. МЕРКОСУР (Mercado Comun del Sur, то есть «Южноамериканский общий рынок») объединяет Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. В июне МЕРКОСУР после 20 лет переговоров заключил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Считается, что подписание этого соглашения — заслуга президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Аргентины Маурисио Макри.

США, по утверждению бразильского министра экономики, также проявляют интерес к заключению торгового соглашения с блоком.

Смена же президента Аргентины может отразиться на экономической политике этой страны, что неминуемо повлияет и на экономику Бразилии.

Согласно новому закону, принятому в Аргентине в 2009 году, существует предварительный этап президентских выборов — праймериз. На нем определяются кандидаты, которые смогут выставить свою кандидатуру на основном этапе выборов президента. Отличие аргентинской системы от систем других стран в том, что будущих кандидатов определяют не только их однопартийцы, но и все граждане страны. В основном этапе выборов могут участвовать только кандидаты, набравшие более 1,5% голосов.

Первые праймериз состоялись 11 августа. Главными соперниками в борьбе за президентский пост являются коалиция «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) действующего президента Аргентины Маурисио Макри и оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de Todos). Кандидатом в вице-президенты у Макри идет сенатор Мигель Анхель Пичетто. Второй номер «Фронта для всех» — Кристина Фернандес де Киршнер, бывшая президентом страны с 2007 по 2015 год. В период своего правления Кристина Киршнер придерживалась политики протекционизма.

Перед выборами опросы общественного мнения отдавали преимущество оппозиции. Но никто не предполагал, насколько большим окажется это преимущество.

По результатам подсчета оппозиция набрала 47,65% голосов, коалиция действующего президента — лишь 32,08%.

Уже на следующий день после праймериз, когда стали известны результаты обработки 80% голосов, обвалилась аргентинская биржа и курс национальной валюты. На бирже в Буэнос-Айресе аргентинский песо подешевел по отношению к доллару США. В обменных пунктах воцарилась паника. Вместо 46–47 песо за доллар, как это было до выборов, американскую валюту продавали по 60–64 песо за доллар. К концу недели курс стабилизировался в районе 57 песо за доллар США. Центробанк Аргентины продал на этой неделе $503 млн из своих резервов, чтобы удержать курс национальной валюты от обвала. Альберто Фернандес заявил в интервью радио El Destape: «Ситуация настолько серьезна, что мы рискуем остаться без резервов, и в итоге Федеральный резерв повернется к нам спиной».

Аргентинский биржевой индекс Merval после сообщения об итогах праймериз рухнул сразу на 30 процентных пунктов, к концу недели снижение индекса составило 38 пунктов. В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины с B до CCC, а рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) снизило рейтинг страны с B до B-.

После оглашения первых результатов Альберто Фернандес заявил: «Мы уверены, что Аргентина должна завершить эту страницу и начать другую. Я уверен, что сегодня аргентинцы начали писать другую историю». Президент Макри признал, что предварительный этап выборов прошел для него неудачно и теперь он удвоит усилия, чтобы завоевать доверие большего числа избирателей и победить в октябре.

Удвоение усилий стало заметно сразу. В среду президент Макри в видеообращении к нации пообещал поднять минимальную зарплату, временно заморозить цены на бензин и увеличить на 20% размер зарплаты, которая облагается подоходным налогом по минимальной ставке 5%.

Данный пакет мер обойдется бюджету Аргентины в $678 млн, а два миллиона работающих жителей страны смогут ежемесячно экономить в среднем 2000 песо (около $35).

В четверг президент Макри выступил с телеобращением, в котором объявил, что отменяет до конца года налог с продаж (около 21%) на большинство продуктов питания, в том числе на хлеб, сахар, молоко, растительное масло, муку, макароны, яйца, рис. «Я надеюсь, что это благотворно отразится на кошельках миллионов аргентинцев. Я продолжу работать над тем, чтобы всех успокоить, чтобы процесс подготовки к выборам не влиял на повседневную жизнь всех аргентинцев»,— сказал президент. Отмена налога с продаж обойдется госбюджету примерно в 10 млрд песо (около $175 млн). Удастся ли президенту Макри успокоить население, пока неизвестно, но инвесторы уже заговорили о возможности повторения в Аргентине экономического кризиса 2001 года, которое смогут ощутить на себе не только соседи по МЕРКОСУР.

Алексей Алексеев