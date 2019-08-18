Бразилия хочет переизбрать президента Аргентины

Министр экономики Бразилии Паулу Гедеш заявил, что его страна может выйти из южноамериканского торгово-экономического блока МЕРКОСУР, если на президентских выборах в Аргентине победит оппозиция, которая станет проводить протекционистскую экономическую политику. Это заявление стало реакцией на победу на праймериз в Аргентине левых сил, полных решимости вернуться к власти на выборах 27 октября.
«Если победит Макри, то у Болсонару с ним хорошие отношения, а у них обоих хорошие отношения с Трампом. Тогда все случится на большой скорости. А что, если победит другая сторона? Все просто. Мы продолжим открывать свои рынки. А вы? Если нет, то чао! Мы уходим из МЕРКОСУР»,— заявил в конце завершающейся недели Паулу Гедеш, комментируя намеченные на 27 октября в соседней Аргентине «большие выборы», в ходе которых будут переизбраны президент, депутаты Конгресса и губернаторы большинства провинций.
Перемены в экономической политике Аргентины в случае прихода к власти нового президента могут повлиять на экономику Бразилии. МЕРКОСУР (Mercado Comun del Sur, то есть «Южноамериканский общий рынок») объединяет Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. В июне МЕРКОСУР после 20 лет переговоров заключил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Считается, что подписание этого соглашения — заслуга президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Аргентины Маурисио Макри.
Смена же президента Аргентины может отразиться на экономической политике этой страны, что неминуемо повлияет и на экономику Бразилии.
Согласно новому закону, принятому в Аргентине в 2009 году, существует предварительный этап президентских выборов — праймериз. На нем определяются кандидаты, которые смогут выставить свою кандидатуру на основном этапе выборов президента. Отличие аргентинской системы от систем других стран в том, что будущих кандидатов определяют не только их однопартийцы, но и все граждане страны. В основном этапе выборов могут участвовать только кандидаты, набравшие более 1,5% голосов.
Первые праймериз состоялись 11 августа. Главными соперниками в борьбе за президентский пост являются коалиция «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) действующего президента Аргентины Маурисио Макри и оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de Todos). Кандидатом в вице-президенты у Макри идет сенатор Мигель Анхель Пичетто. Второй номер «Фронта для всех» — Кристина Фернандес де Киршнер, бывшая президентом страны с 2007 по 2015 год. В период своего правления Кристина Киршнер придерживалась политики протекционизма.
По результатам подсчета оппозиция набрала 47,65% голосов, коалиция действующего президента — лишь 32,08%.
Уже на следующий день после праймериз, когда стали известны результаты обработки 80% голосов, обвалилась аргентинская биржа и курс национальной валюты. На бирже в Буэнос-Айресе аргентинский песо подешевел по отношению к доллару США. В обменных пунктах воцарилась паника. Вместо 46–47 песо за доллар, как это было до выборов, американскую валюту продавали по 60–64 песо за доллар. К концу недели курс стабилизировался в районе 57 песо за доллар США. Центробанк Аргентины продал на этой неделе $503 млн из своих резервов, чтобы удержать курс национальной валюты от обвала. Альберто Фернандес заявил в интервью радио El Destape: «Ситуация настолько серьезна, что мы рискуем остаться без резервов, и в итоге Федеральный резерв повернется к нам спиной».
Аргентинский биржевой индекс Merval после сообщения об итогах праймериз рухнул сразу на 30 процентных пунктов, к концу недели снижение индекса составило 38 пунктов. В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины с B до CCC, а рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) снизило рейтинг страны с B до B-.
После оглашения первых результатов Альберто Фернандес заявил: «Мы уверены, что Аргентина должна завершить эту страницу и начать другую. Я уверен, что сегодня аргентинцы начали писать другую историю». Президент Макри признал, что предварительный этап выборов прошел для него неудачно и теперь он удвоит усилия, чтобы завоевать доверие большего числа избирателей и победить в октябре.
Удвоение усилий стало заметно сразу. В среду президент Макри в видеообращении к нации пообещал поднять минимальную зарплату, временно заморозить цены на бензин и увеличить на 20% размер зарплаты, которая облагается подоходным налогом по минимальной ставке 5%.
В четверг президент Макри выступил с телеобращением, в котором объявил, что отменяет до конца года налог с продаж (около 21%) на большинство продуктов питания, в том числе на хлеб, сахар, молоко, растительное масло, муку, макароны, яйца, рис. «Я надеюсь, что это благотворно отразится на кошельках миллионов аргентинцев. Я продолжу работать над тем, чтобы всех успокоить, чтобы процесс подготовки к выборам не влиял на повседневную жизнь всех аргентинцев»,— сказал президент. Отмена налога с продаж обойдется госбюджету примерно в 10 млрд песо (около $175 млн). Удастся ли президенту Макри успокоить население, пока неизвестно, но инвесторы уже заговорили о возможности повторения в Аргентине экономического кризиса 2001 года, которое смогут ощутить на себе не только соседи по МЕРКОСУР.
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