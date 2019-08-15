Аргентина взяла левее

Победа на президентских праймериз в Аргентине представителя левого блока Альберто Фернандеса вызвала обвал финансового рынка страны, курс песо с начала недели снизился на 30%. Инвесторы опасаются, что в случае победы этого кандидата, баллотирующегося в связке с экс-президентом страны Кристиной Киршнер, Аргентина вернется в политике популизма и разорвет соглашение с Международным валютным фондом о выделении финансовой помощи. Это, в свою очередь, грозит очередным дефолтом Аргентины по своим долгам.

ЦБ Аргентины вернулся к поддержке быстро слабеющей национальной валюты — песо. По данным Reuters, с начала недели на эти цели из резервов ЦБ было направлено $255 млн. Валютный обвал начался после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

С 9 августа, когда курс составлял 45,3 песо за $1, аргентинская валюта подешевела на 30% — до 58,8 песо за $1.

Сами президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов (либо 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составляет не менее 10%). По данным праймериз, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Альберто Фернандеса, выдвигающегося от партии «Фронт для всех» (Frente de todos) в паре с экс-президентом страны Кристиной Киршнер (она в случае победы станет вице-президентом), проголосовали 47,65% избирателей. За коалицию «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) действующего главы государства Маурисио Макри отдано лишь 32,08% голосов.

Реагируя на такой провал, господин Макри объявил о предоставлении избирателям ряда экономических льгот, включая повышение необлагаемого налогами минимума зарплат, разовые дополнительные выплаты госслужащим и военным в конце месяца, второе за год повышение минимальной заработной платы (размер увеличения будет определен позднее). Малый бизнес получит послабления по срокам уплаты налогов, а студенты с сентября будут получать повышенную на 40% стипендию. Кроме того, было обещано, что на 90 дней будут заморожены цены на бензин и прочее топливо. «Это меры, которые облегчат положение 17 млн трудящихся и их семей»,— заявил Маурисио Макри, добавив, что он готов встретиться с оппозицией.

В ходе предвыборной кампании его оппонент — господин Фернандес заявлял, что в случае победы намерен пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом о получении кредита в $57 млрд. Напомним, решение о выделении этой финпомощи фонд принял в июне 2018 года — на фоне усиления оттока капитала из страны и ослабления песо. Ранее Аргентина уже получала поддержку фонда, в том числе в момент долгового кризиса 2001–2002 годов, когда страна объявила дефолт. В то время госдолг страны составлял $132 млрд, списание коснулось около 70% обязательств, на него согласились 92% держателей госбумаг, с остальными страна судилась на протяжении 15 лет, в итоге заплатив еще $4,65 млрд.

Правительству Маурисио Макри для сокращения раздутого во время президентства Кристины Киршнер дефицита бюджета пришлось урезать субсидии на коммунальные услуги и на другие социальные платежи. Одной из основных реформ стала либерализация обменного курса и снятие ограничений на валютные операции. Однако ослабление песо вызвало рост инфляции — в июне годовой прирост цен составил 55,8%, замедлившись с 57,3% в мае.

По прогнозу МВФ, после сокращения ВВП в прошлом году на 2,5% в этом году спад составит 1,3%, в 2020-м экономика может вернуться к росту на 1,1%.

В Capital Economics отмечают, что финансовый рынок Аргентины, вероятно, будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, однако риски негативного влияния на другие рынки остаются довольно ограниченными. При этом эксперты не исключают возможности нового дефолта по долгу страны в течение нескольких лет — независимо от исхода президентских выборов (хотя и отмечают, что победа Альберто Фернандеса ускорит этот процесс). Рынки теперь закладывают вероятность дефолта в ближайшие два года на уровне 70%. Впрочем, влияние даже такого сценария на другие развивающиеся страны будет сдержанным, так как в целом проблемы в экономике страны не несут в себе системного глобального риска, заключают эксперты.

Татьяна Едовина