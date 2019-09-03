Бюджет по «Брекситу» считают

Завтра министр финансов Великобритании Саджид Джавид должен объявить об увеличении госрасходов в рамках пересмотра бюджетных лимитов министерств на 2020–2021 годы. Эксперты британского Института фискальных исследований (IFS) в своем докладе говорят о сложности выполнения взятых правительством обязательств по расширению финансирования в условиях жесткого «Брексита» и замедления роста без пересмотра фискального правила, ограничивающего уровень госзаимствований 2% ВВП.

С тех пор как Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, его правительство успело раздать ряд громких бюджетных обещаний, включая расширение штата полиции на 20 тыс. человек, создание новых мест в тюрьмах, увеличение расходов на здравоохранение и образование. Так, расходы национальной системы здравоохранения вырастут на £4,1 млрд, школы получат дополнительные £1,8 млрд, а расходы на оборону и зарубежную помощь правительство намерено сохранить на уровне не ниже 2% и 0,7% ВВП соответственно.

Как отмечается в докладе IFS, эти траты увеличат расходную часть бюджета по меньшей мере на £9 млрд по сравнению с 2019 годом. Это означает, что министру финансов, для того чтобы избежать сокращений по другим статьям, придется найти дополнительные источники финансирования на £5 млрд (по сравнению с весенним бюджетным прогнозом казначейства). Если же к этому добавятся расходы в других приоритетных сферах, эта сумма возрастет еще.

Расходы бюджета Великобритании в 2020–2021 финансовом году должны составить £375 млрд. Из них около £61 млрд придется на капитальные, а £314 млрд — на текущие бюджетные расходы министерств.

Еще £468 млрд — это так называемые ежегодно регулируемые расходы (основную их часть составляют платежи в соцстраховании и выплата процентов по долгу). Лимиты по текущим расходам обычно устанавливаются на три года, однако, учитывая неопределенность экономической ситуации из-за «Брексита», правительство решило ограничиться росписью только на следующий финансовый год — именно ее и должен объявить Саджид Джавид. При этом особых сенсаций не ожидается: 70% расходных статей являются либо защищенными, либо уже определены в рамках обещаний.

Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR), проводящее независимую оценку госфинансов и состояния экономики страны, весной заявляло, что у правительства есть «окно» в £15 млрд дополнительных расходов, чтобы сохранить уровень заимствований в рамках целевых 2% ВВП. Эта сумма кажется достаточной, чтобы позволить отход от политики жесткой экономии, и в отсутствии свежего прогноза OBR министр финансов может заявить, что увеличение расходов соответствует фискальному правилу, отмечают аналитики IFS. Однако отмечавшееся с весны замедление экономического роста неизбежно ухудшит следующий прогноз OBR (даже если сделка по «Брекситу» будет достигнута), так что размер «окна» может оказаться существенно меньшим.

В прошлом году размер госзаимствований оказался минимальным за последние 17 лет — этому предшествовало общее сокращение госрасходов с 45% ВВП в 2009–2010 годах до 38% в 2018–2019 годах (до уровня 2003–2004 годов). При этом реальные расходы остались примерно на том же уровне, что и девять лет назад, однако рост населения сократил расходы на душу населения на 6%. Самые сильные сокращения понесли министерства внутренних дел и юстиции, а также местные правительства — их финансирование сократилось на 20%, расходы на здравоохранение, напротив, выросли почти на те же 20%. Чтобы удержать долг в рамках целевого значения (согласно весеннему прогнозу), размер заимствований не должен превысить £22 млрд, к 2023–2024 годам — £25 млрд. В случае же жесткого «Брексита» (вероятность которого еще больше возросла после решения Бориса Джонсона отодвинуть начало работы парламента до октября, см. “Ъ” от 28 августа) размер заимствований придется увеличить до £30 млрд уже в 2021 году.

Надежда Краснушкина