Борис Джонсон отодвинул начало работы парламента на пять недель

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передвинул дату начала сессии парламента с начала сентября на 14 октября, что практически не оставляет депутатам времени на обсуждение нового плана по выходу страны из ЕС. Он, напомним, должен состояться 31 октября, а 17 октября Борис Джонсон примет участие в саммите ЕС, на котором у него будет последний шанс отодвинуть эту дату. Противники «Брексита» в парламенте уже назвали шаг «возмутительной атакой на демократию». Сам господин Джонсон считает, что все в порядке.

Королева Великобритании Елизавета Вторая выступит с речью на открытии сессии Парламента в понедельник, 14 октября, сообщил Борис Джонсон сначала в интервью СМИ, а затем в официальном письме всем политическим партиям страны. Таким образом, старт работы органа состоится всего за три дня до саммита Евросоюза, на котором главной темой станет скорый выход Великобритании из ЕС. Премьер-министр сообщил, что считает срок до саммита вполне достаточным, чтобы провести парламентские дебаты по его собственной программе «Брексита».

Пресс-секретарь Лейбористской партии Даяна Эббот заявила, что этот шаг ни много ни мало «переворот, направленный против парламента».

«Это переворот против вас, граждане, ваших голосов и представителей,— добавила она.— Чтобы протащить катастрофический ''Брексит'' без сделки». С ней согласилась первый министр Шотландии Никола Стёрджен. «Если мы не остановим Бориса Джонсона, сегодняшний день будет действительно мрачным для нашей демократии»,— заявила она. Доминик Грив, член Консервативной партии, выступающий против Бориса Джонсона, заявил, что теперь самым лучшим выходом будет попытаться собрать в парламенте вотум недоверия правительству.

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Обычно британский Парламент выходит с летних каникул в начале сентября, но, как правило, в середине сентября берет две дополнительные недели на проведение съездов основным парламентских партий. Так будет и в этот раз: последний из съездов, правящей Консервативной партии, завершится 2 октября. Перенеся время начала нынешней сессии с начала сентября на 14 октября, Борис Джонсон, как считают его противники, хочет не дать парламенту достаточно времени, чтобы обсудить и принять решение о продлении крайнего срока выхода Великобритании из ЕС, сейчас намеченного на 31 октября.

Так как никакого плана согласовать с Брюсселем Лондону не удалось, «Брексит» должен пройти по самому жесткому сценарию, гарантирующему проблемы с экономикой страны.

Сам премьер-министр все отрицает и говорит, что главное для него помимо «Брексита» — представление Парламенту на голосование плана работы его правительства. Он выйдет к парламентариям представить его 21 и 22 октября, там же, как ожидается, будут обсуждать и последствия выхода страны из ЕС.

Корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: Королева решение Бориса Джонсона одобрит однозначно, потому что монарх не вмешивается в политику. Есть устоявшаяся традиция. Номинально эти так называемые пророгации, то есть временная приостановка действия парламента, происходят довольно часто. Прецеденты такие есть, и по всем эти прецедентам она всегда соглашалась с тем, что рекомендует ей премьер-министр. Она исходит из того, что она царствует, а не правит — а правит правительство во главе с премьером. Если он о чем-то просит, она это делает, не задавая вопросов, даже если она внутренне не согласна. Поэтому это произойдет. Но эта пророгация не вступит в силу немедленно. Сам Борис Джонсон, как я понимаю, просит это осуществить, начиная с 9 сентября. То есть 3 сентября могут вернуться парламентарии, и у них есть несколько дней, для того чтобы попытаться что-то сделать. Реально ли это — трудно пока сказать. Источник: О приостановлении работы парламента

Михаил Коростиков