Борис Джонсон вступил в спор по переписке

Борис Джонсон начинает свое первое зарубежное турне в качестве премьер-министра Великобритании. Сегодня он встретится в Берлине с канцлером Ангелой Меркель, а завтра в Париже — с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Главной темой переговоров остается выход Британии из ЕС: за два месяца до дедлайна все более вероятным становится его «жесткий» сценарий — без предварительных договоренностей. Накануне поездки на континент господин Джонсон даже написал письмо в Брюссель, в котором предложил отменить согласованный ранее механизм так называемого бэкстопа. Брюссель убедить не удалось, а на родине премьера обвинили в лицемерии.

Чуть стихшую на период летних отпусков международную дискуссию о предстоящем выходе Британии из ЕС первым оживил Борис Джонсон. В четырехстраничном письме к председателю Евросовета Дональду Туску он напоминает, что дата выхода «стремительно приближается», а также обращает особое внимание на проблему границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в составе ЕС) и так называемый бэкстоп. Напомним, это означает, что Северная Ирландия и после выхода Британии на какое-то время останется в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Предполагается, что этот механизм будет действовать до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о новых правилах сосуществования.

Во-первых, пишет Борис Джонсон, бэкстоп несовместим с суверенитетом Великобритании (потому что предполагает фактически разграничение Северной Ирландии и остальной территории Британии). Во-вторых, он противоречит самой идее выхода Британии из ЕС и мешает выстраиванию новых отношений с континентом, так как часть страны — Северная Ирландия — будет жить по старым правилам. В-третьих, бэкстоп может стать угрозой для Белфастского соглашения 1998 года, которое позволило урегулировать конфликт в Северной Ирландии. «По этим причинам бэкстоп не может стать частью соглашения о выходе из ЕС,— пишет британский премьер.— Мы должны принять этот факт и стремиться найти другие решения».

Несогласие Бориса Джонсона с бэкстопом ни для кого не секрет. Но в своем письме премьер впервые выступил с формальным предложением Брюсселю продолжить переговоры об условиях «Брексита». При этом ясной альтернативы бэкстопу он не предлагает: как следует из письма, он хочет выйти из ЕС, но ситуацию на границе с Ирландией оставить как есть — то есть без какой-либо инфраструктуры. «Если Борис Джонсон говорит, что в будущем между Ирландией и Северной Ирландией не будет пограничной инфраструктуры, то ему следовало бы сказать нам, как это будет реализовано,— говорил еще в июле в интервью “Ъ” вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковени.— Мы уже три года ведем переговоры на эту тему и то, чего добились,— это соглашение о выходе, согласованное ЕС и правительством Британии. А Борис Джонсон хочет его избежать. Но если ты не поддерживаешь соглашение, то должен быть в состоянии ответить на вопрос: а что ты предлагаешь?» В этих условиях все более реальным выглядит сценарий выхода Британии из ЕС 31 октября без предварительных договоренностей — так называемый жесткий «Брексит».

«Премьер-министр называет бэкстоп антидемократичным, в то время как у него самого нет демократического мандата на выход из ЕС без договоренностей. Это лицемерие чистой воды»,— прокомментировал письмо Бориса Джонсона глава правительства Уэльса Марк Дрейкфорд. Его слова подхватила и лидер ирландской националистической партии «Шинн фейн» Мишель О'Нил, назвав лицемерной увязку бэкстопа и мирного процесса в Северной Ирландии, в то время как «настоящая угроза» — выход без соглашения.

В Брюсселе письмо Бориса Джонсона (копии были направлены всем лидерам стран ЕС и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру) также восприняли, мягко говоря, без восторга. «Бэкстоп — это гарантия недопущения жесткой границы на острове Ирландия, если и пока не будет найдено альтернативное решение,— написал на своей странице в Twitter Дональд Туск.— Те, кто выступают против бэкстопа и не предлагают реалистичных альтернативных вариантов, по сути, поддерживают восстановление границы. Даже если они не признают этого».

Попытаться убедить европейских партнеров в обратном Борис Джонсон сможет уже на этой неделе: сегодня в рамках первого зарубежного турне он отправится в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а завтра — в Париж на переговоры с Эмманюэлем Макроном. Однако переговоры легкими не будут: вчера госпожа Меркель твердо заявила, что «вскрывать соглашение», которое уже было согласовано ранее, ЕС не собирается.

Галина Дудина