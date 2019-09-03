На митингах посчитают подростков

Совет федерации проведет в регионах мониторинг исполнения статьи КоАП о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции. По итогам мониторинга сенаторы обсудят целесообразность внесения новых правок в законы о митингах — в частности, организаторов могут обязать при согласовании их с властями указывать количество участников-подростков. В Госдуме считают меру избыточной, в Общественной палате просят парламентариев переключить внимание на родителей, которые приходят на протесты с малолетними детьми. Эксперты считают, что организаторы протестов не в состоянии повлиять на подростков, однако законодательство в этой сфере будет и дальше ужесточаться.

Члены комитета Совета федерации по конституционному законодательству осенью соберут данные о применении действующей с декабря 2018 года части 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетних в участие в несогласованном митинге». Полученные данные сенатор Елена Попова предлагает использовать для анализа целесообразности разработки новых поправок к законам о митингах — в том числе нормы, обязывающей заявителей указывать число несовершеннолетних среди предполагаемых участников. Госпожа Попова считает, что в дальнейшем целесообразно наказывать организаторов тех публичных акций, где будет превышено число несовершеннолетних участников, указанное в заявке. Параллельно мониторингом исполнения ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП займется Общественная палата РФ, которая также собирает мнения общественных организаций, направлявших своих наблюдателей на протестные акции последних месяцев, сообщила “Ъ” госпожа Попова. Она отметила, что пока статистических данных по применению статьи у нее нет, и она предполагает, что с этим могут возникать трудности. За вовлечение подростков можно наказать только организаторов несанкционированных митингов, «в отношении которых завершен судебный процесс и вынесено административное наказание», поскольку до этого организатора формально невозможно отличить от гражданина, вышедшего на улицу «в силу своих конституционных прав». Доказать же, что организаторы привлекали к участию в акции несовершеннолетних, еще сложней, считает Елена Попова.

В МВД пока не предоставили “Ъ” статистики применения статьи о вовлечении несовершеннолетних в митинги. Из открытых источников известно только об одном таком деле: по нему на 30 тыс. руб. был оштрафован 18-летний активист штаба Алексея Навального в Калининграде Иван Лузин. В феврале он с двумя несовершеннолетними девушками сделал, по его собственному утверждению, селфи с плакатами, где содержались призывы остановить пытки в учреждениях ФСИН. Господин Лузин и его адвокат заявляли, что несанкционированной публичной акции как таковой не было, а была лишь фотосессия, но суд эти доводы отверг.

Один из авторов законопроекта о штрафах за вовлечение подростков в митинги, депутат Госдумы Евгений Ревенко в разговоре с “Ъ” назвал предложение об обязательном включении в заявку на митинг числа его несовершеннолетних участников «избыточным».

За организацию несанкционированных митингов и шествий наказание уже предусмотрено, напоминает парламентарий. «Еще нужно доказывать, что это были именно несовершеннолетние,— отмечает господин Ревенко.— Многие высказывали опасения о применении этого закона о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции, но, как мы видим по правоприменительной практике, ничего выходящего за рамки здравого смысла не происходит». Депутат считает, что в Москве в июле и августе «массовых призывов подростков» на несогласованные митинги не было.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова заявила “Ъ”, что ее больше беспокоят случаи, когда на несогласованные акции приводят малолетних детей. Что касается подростков, которые, по мнению госпожи Зимовой, хотят участвовать в митингах «из-за острых ощущений», то «родители должны проводить с ними воспитательную работу».

Столичный уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович считает, что нормы о запрете вовлечения подростков в митинги остаются декларативными. Он также отмечает сложности, связанные с правовым различением подростков, оказавшихся случайными участниками митинга, и тех, кто выходит на акции сознательно:

«Взрослым — депутатам, сенаторам — может не нравиться то, что они считают. Ну и что? В 18 лет он может жениться, он имеет активное избирательное право, он может избирать президента страны, идет в армию, может своей жизнью рисковать, а в 17 лет должен быть вообще далек от политики? Здесь есть какое-то лукавство».





Господин Бунимович считает, что участие подростков в несанкционированных митингах нельзя регулировать «по политической линии» — ответственность должна наступать за конкретные правонарушения, поясняет он: «Нельзя залезать на фонарь, выходить на проезжую часть — это нарушения. А вот что касается политики — нужно разговаривать с подростками, отвечать на их вопросы, не всегда политкорректные». Это должно происходить и в семьях, и в школах, считает уполномоченный. «Подросткам свойственно острое восприятие несправедливости. С другой стороны, их легко увлечь и обмануть. Так давайте с ними работать в открытую, давайте отвечать на их вопросы — тогда, может быть, их нельзя будет куда-то не туда увлечь».

В понедельник председатель комитета Совета федерации по конституционному строительству и законодательству Андрей Клишас написал в своем блоге, что считает необходимым «деанонимизировать» пользователей интернета из-за «широких возможностей для вовлечения людей в противоправную деятельность», в том числе для «распространения на подростков идей, не согласующихся с основами правопорядка». «Предполагающаяся безнаказанность в условиях анонимности позволяет открыто призывать к совершению актов насилия в отношении представителей правоохранительных органов, обеспечивающих поддержание общественного порядка»,— отметил сенатор.

Политолог Константин Калачев в разговоре с “Ъ” заявил, что требование к организаторам митингов указывать количество подростков «абсурдно», но законодательство, регулирующее участие несовершеннолетних в публичных акциях, «с большой вероятностью будет ужесточаться». Политолог при этом считает, что ужесточение законодательства не гарантирует снижения протестных настроений, а влиять на протестную «явку» несовершеннолетних заявители митингов не в состоянии, в том числе потому, что подростки «лишены советского менталитета»: «Им не свойственна эта идея — ой, я выйду куда-нибудь, а меня накажут».

Кира Дюрягина