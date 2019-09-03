«Татнефть» втянулась в каучуковый бизнес

«Татнефть», шинный бизнес которой страдает от недопоставок сырья со стороны «Нижнекамскнефтехима», покупает производителя синтетических каучуков «СИБУР Тольятти». Сделка оценивается в $150–200 млн и должна быть закрыта до конца октября. Источники “Ъ” отмечают, что «Татнефти» придется инвестировать в требующий модернизации актив. Но это выгоднее, чем снижать производство шин, как происходит сейчас.

«Татнефть» договорилась с СИБУРом о покупке производителя синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» (мощности — около 220 тыс. тонн в год) и индустриального парка «Тольяттисинтез». Помимо этого активы включают производство 120 тыс. тонн МТБЭ, 80 тыс. тонн бутадиена, 90 тыс. тонн изопрена и других промежуточных продуктов. Как пояснили в «Татнефти», приобретение компаний «обеспечит вертикальную интеграцию шинного бизнеса KAMA TYRES и увеличит его стоимость». Закрыть сделку планируется в течение двух месяцев, сообщил глава «Татнефти» Наиль Маганов.

Сумма сделки не раскрывается, но источники “Ъ” на рынке оценивают ее в $150–200 млн, что, по их словам, является «хорошей ценой». По словам собеседников “Ъ”, знакомых с подробностями продажи, СИБУР давно был готов расстаться с производством в Тольятти и рассматривал различные предложения в основном от небольших профильных инвесторов. Предложение «Татнефти» оказалось наиболее привлекательным, к тому же у компании есть возможность инвестировать необходимые средства в модернизацию стабильного, но не нового производства, пояснил один из источников “Ъ”.

В СИБУРе “Ъ” пояснили, что компания фокусируется на создании и развитии крупных производств базовых полимеров, перспективных среднетоннажных продуктах и премиальной специальной химии. «При этом бизнес эластомеров вносит стабильный положительный вклад в рамках вертикально интегрированной модели компании, поэтому на сегодня мы остаемся в этом бизнесе и развиваем отдельные его направления»,— отметили там. Деньги от продажи активов СИБУР собирается в составе общей прибыли направить на инвестиции, операционные расходы и дивиденды.

Азат Бикмурзин, глава «Нижнекамскнефтехима», 25 февраля Как можно конкурировать, скажем, с натуральным каучуком, у которого, по сути, отсутствует такое понятие, как себестоимость?

Собственное производство каучуков нужно «Татнефти» для диверсификации поставок сырья с учетом планов по расширению мощностей, поясняют на рынке. Сейчас основным поставщиком каучуков в Татарстане является «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, продажи в 2018 году — 716 тыс. тонн синтетических каучуков), но компания как минимум с прошлого года снижает поставки сырья на «Нижнекамскшину» (структура «Татнефти»). Так, по данным гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, в первом квартале шинный комплекс получал менее 40% каучуков от запланированного уровня. Во втором полугодии поставки снизились на 30% от плана, что повлекло падение производства шин на 29%, сообщал господин Яруллин.

В НКНХ не стали комментировать ситуацию. Однако в феврале глава компании Азат Бикмурзин говорил в интервью «Интерфаксу», что в 2018 году компания столкнулась с резким ростом стоимости сырья для синтетического каучука на фоне падения цен на натуральный каучук и НКНХ пытался пересмотреть контракты с потребителями. В конце августа господин Яруллин сообщал о конфликте между НКНХ и структурами «Татнефти».

Глава «Татнефти» подтвердил снижение производства шин из-за недопоставок сырья. «Нам нужны стабильные надежные источники сырья, поэтому зависеть от одного источника, конечно, мы не можем»,— сказал Наиль Маганов. В то же время он уточнил, что «Татнефть» не собирается полностью обеспечивать производство шин собственными каучуками. Источники “Ъ” на рынке считают, что компании, несмотря на необходимость инвестировать в модернизацию «СИБУР Тольятти», в любом случае будет выгоднее иметь собственное производство, которое впоследствии можно расширить, чем снижать выпуск шин из-за перебоев с сырьем.

Ольга Мордюшенко