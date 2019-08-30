«Газпром» сузил кубометры

Как и предполагал “Ъ”, «Газпром» впервые признал, что не сможет в 2019 году удержать экспортные поставки в Европу на прошлогоднем рекордном уровне. В компании допускают, что экспорт может снизиться на 5%, до 192 млрд кубометров. В «Газпроме» ожидают также снижения средней экспортной цены российского газа на 13%, до $215 за 1 тыс. кубометров. Эксперты объясняют такую динамику острой конкуренцией с СПГ в Европе.

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2019 года могут упасть на 4,9%, до 192 млрд кубометров, относительно максимального уровня прошлого года, когда монополия экспортировала 201,9 млрд кубометров. Об этом сообщил в ходе телеконференции заместитель главы департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин. Он пояснил, что это пессимистичный вариант. «Все-таки мы сохраняем оптимизм, и базовый сценарий у нас по продажам на 2019 год, конечно же, выше — около 194–198 млрд кубометров»,— сообщил он. То есть снижение может составить 3,9% и 1,9% соответственно. Таким образом, компания впервые признала, что не сможет достигнуть показателей 2018 года.

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в начале года заявила, что «Газпром» вступил в «новую реальность» и теперь будет экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров. Хотя очень теплая зима в этом году вскоре подвергла такой прогноз серьезному сомнению, в июне глава «Газпрома» Алексей Миллер вновь оценивал экспорт в пределах 198,6–201,1 млрд кубометров.

В течение лета «Газпром» старался поддерживать высокие темпы экспорта, чтобы заполнять подземные хранилища в Европе, прибегая для этого даже к некоторому демпингу через продажи на электронной торговой площадке (см. “Ъ” от 29 июля).

В итоге за семь с половиной месяцев экспорт по сравнению с прошлым годом сократился на 4,7%.

Однако за август в целом падение может быть более существенным (см. “Ъ” от 8 августа). Сейчас в европейских газовых хранилищах уже находится рекордный абсолютный объем газа — около 94 млрд кубометров, они заполнены на 93%. Год назад в ПХГ было на 26% меньше газа, но в этом году потребители спешат воспользоваться низкими ценами и подготовиться к возможному перебою поставок через Украину зимой.

Помимо снижения физических объемов поставок в Европу «Газпром» ожидает и падения средней экспортной цены до $215 за 1 тыс. кубометров, сообщил Михаил Мальгин. К концу второго квартала 2019 года она уже упала на 13%, до $208 за 1 тыс. кубометров. В 2018 году средняя стоимость российского трубопроводного газа была на уровне $246 за 1 тыс. кубометров (рост на 23% к 2017 году). Если исходить из прогноза «Газпрома», по итогам 2019 года снижение составит примерно столько же — 12,7%. До этого компания называла среднюю экспортную цену в Европе в диапазоне $230–235 за 1 тыс. кубометров.

Как отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, скорее всего, исходя из уже имеющихся данных по экспорту за первое полугодие, «Газпром» понимает, что даже холодная зима (в случае ее наступления) и общий рост европейского спроса на газ не смогут компенсировать текущее снижение поставок компании относительно прошлогодних рекордов. Дело в том, поясняет она, что запуск новых заводов СПГ в мире в первой половине 2019 года привел к снижению цен, что вкупе со снижением цен в Азии привело к приходу больших объемов СПГ в Европу.

При этом, отмечает госпожа Колбикова, спрос на газ в Европе в результате снижения цен может вырасти более чем на 10 млрд кубометров, особенно в электроэнергетике. Примерно с февраля котировки на газовом хабе TTF в Нидерландах упали до уровня, при котором электростанциям выгоднее использовать газ, а не уголь. В июле, к примеру, выгода от использования газа вместо угля составляла около $70 за 1 тыс. кубометров, что за последние несколько лет стало беспрецедентным случаем. Кроме того, отмечает Екатерина Колбикова, есть и погодный фактор: средняя температура осенью 2018 года была довольно высокой, и, если в этом году она будет ближе к среднемноголетним значениям, это может позволить «Газпрому» нарастить экспорт.

Ольга Мордюшенко