«Газпром» подошел к экспортному провалу

«Газпром», которому до сих пор в этом году удавалось удерживать экспорт газа на уровне, близком к рекордным показателям 2018 года, в августе может столкнуться с двузначным его падением в процентах. Это произойдет из-за того, что заполнение европейских газовых хранилищ близится к завершению, а конкуренция со стороны поставщиков сжиженного газа едва ли ослабеет, несмотря на упавшие до десятилетних минимумов цены на газ в Европе. По мнению экспертов, такой результат августа будет ожидаемым, учитывая конъюнктуру рынка.

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в августе может упасть более чем на 10%, следует из предварительных данных по поставкам в начале месяца и расчетов “Ъ”. До сих пор «Газпрому», несмотря на необычайно теплую зиму и обострившуюся конкуренцию с СПГ, удавалось избежать серьезных провалов экспорта в этом году. За январь—июль поставки в дальнее зарубежье сократились на 4,8%, до 111,5 млрд кубометров, однако наибольшее сокращение пришлось именно на зимние месяцы, тогда как летом компания постепенно восстанавливала поставки (см. “Ъ” от 18 июня). Так, в июне экспорт даже вырос по сравнению с прошлым годом на 4,6%, а последовавшее снижение на 3,7% в июле, казалось, могло быть вызвано остановкой «Северного потока» на 10-дневный ремонт.

Однако поставки за первые шесть дней августе показывают, что избежать спада экспорта в этом месяце будет почти невозможно. По данным «Газпрома», поставки в дальнее зарубежье (без учета поставок по газопроводу «Голубой поток» в Турцию) составили в среднем 465 млн кубометров в сутки — это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в среднем в августе 2018 года, и почти на 12% ниже, чем в августе 2017 года. Это объясняется тем, что в прошлом году «Газпром» поставил рекорд по экспорту в августе (16,2 млрд кубометров), так как европейские потребители спешили заполнить газовые хранилища после холодной весны.

Но в этом году газовые хранилища уже сейчас практически заполнены — по данным Entsog, уровень их заполнения превышает 84% (см. график). Это всего на 3 процентных пункта ниже, чем максимум прошлого года, достигнутый к началу ноября. Поэтому темпы закачки в ПХГ закономерно сокращаются, несмотря на то что хранение газа в условиях сложившихся очень низких цен в Европе стало довольно выгодным. Стоимость газа на нидерландском хабе TTF упала до €9 за 1 МВт•ч (около $110 за тысячу кубометров) против €22 за 1 МВт•ч в начале года, при этом декабрьский фьючерс торгуется на уровне €18 за 1 МВт•ч.

Однако, поскольку физически закачивать газ уже почти некуда, исчезает основной фактор, поддерживавший экспорт «Газпрома» в течение этого лета. Хотя спрос на газ в Европе и увеличился примерно на 4% в первом полугодии, в том числе из-за низких цен, этот рост не способен существенно поддержать экспорт российского газа. Тем более что «Газпрому», в отличие от прошлого года, приходится конкурировать за импортную нишу со значительными объемами СПГ (см. “Ъ” от 5 августа).

Алексей Гривач из ФНЭБ отмечает, что снижение экспортных поставок «Газпрома» в августе будет ожидаемым, но полагает, что закачка дополнительных объемов газа в хранилища со стороны Венгрии и Украины может отчасти их поддержать. Хотя «Газпром» и не поставляет газ Украине напрямую, он попадает в страну через реверсные поставки из Словакии, Венгрии и Польши. Господин Гривач также отмечает, что соображения энергетической безопасности могут заставить европейских потребителей не отбирать газ из ПХГ в ноябре-декабре, что поддержит поставки «Газпрома» в эти месяцы. С 1 января 2020 года истекает контракт на транзит российского газа через Украину, и на данный момент переговоры о его возобновлении не начались. Многие эксперты полагают, учитывая опыт предыдущего газового кризиса 2009 года, что отсутствие контракта может привести к перебоям с поставками газа в Европу в январе 2020 года.

Юрий Барсуков