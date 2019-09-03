Новая мечта по-новому метет

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об уходе в отставку — в связи с тем, что «выполнил свою миссию», добившись всех поставленных целей. Правда, грузинские политики и эксперты склоняются к другой версии: опасаясь поражения на парламентских выборах осенью 2020 года, миллиардер и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили хочет поставить на должность премьера более решительного человека. «Кандидатом номер один» называют главу МВД Георгия Гахарию, который отдал приказ о жестком подавлении летних протестов, начавшихся после визита в Тбилиси российской делегации. Если это назначение состоится, грузинская оппозиция грозится снова выйти на улицы.

В понедельник утром Мамука Бахтадзе написал на своей странице в Facebook, что подает в отставку. «Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра. Я был и буду членом "Грузинской мечты" и преданным солдатом нашей страны»,— говорилось в записи. Политик также поблагодарил своего предшественника на посту премьера — Георгия Квирикашвили — и пожелал удачи преемнику. Ожидается, что его имя станет известно во вторник.

Согласно конституции Грузии, уход в отставку премьера считается отставкой и всего правительства, но до утверждения нового кабинета (в течение двух недель) все министры будут «исполняющими обязанности».

Впрочем, по данным “Ъ”, большинство глав министерств сохранят свои посты.

Одновременно с заявлением об уходе с поста Мамука Бахтадзе опубликовал 28-страничный отчет о своей деятельности с 20 июня прошлого года, когда он вступил в должность премьер-министра. Если верить отчету, правительство господина Бахтадзе было едва ли не самым успешным за всю историю независимой Грузии. Автор скрупулезно перечислил основные внешне- и внутриполитические достижения своего кабинета: неуклонное продвижение по пути евроатлантической интеграции; успешное развитие отношений с «главным международным партнером» — США, обеспечение «политики непризнания Абхазии и Южной Осетии» со стороны подавляющего большинства стран мира, превращение Грузии в региональный центр по осуществлению коммуникационных проектов, уменьшение дефицита внешнеторгового баланса и «консолидация грузинской демократии».

Более подробно о причинах своей добровольной отставки господин Бахтадзе высказался днем во время встречи с журналистами. «Я принял решение покинуть должность и впервые беседовал об этом с председателем партии Бидзиной Иванишвили в конце весны,— сказал он.— В воскресенье я провел уже окончательные консультации с политической командой. Те задачи и цели, которые были основанием моего выдвижения на этот пост, достигнуты, вектор стратегического развития создан».

Правда, многие грузинские эксперты считают такое объяснение лукавством. Так, профессор Тбилисского университета им. Ильи Чавчавадзе Георгий Нодия убежден, что судьбу господина Бахтадзе «решил миллиардер Иванишвили, посчитав, что нужен новый премьер». В беседе с “Ъ” он выразил уверенность в том, что отставкой премьера миллиардер Иванишвили пытается «укрепить свою партию накануне решающих парламентских выборов 2020 года».

Между тем члены «Единого национального движения» (ЕНД) — главной оппозиционной силы Грузии — уверены, что такой маневр не имеет смысла. «Иванишвили расписался в своем полном банкротстве, и никакая смена марионеток ему уже не поможет»,— заверила “Ъ” член парламента от ЕНД, бывший постпред Грузии при ЕС Саломе Самадашвили.

Выборы 2020 года в стране называют судьбоносными, и избирательная кампания де-факто уже началась.

«Единое национальное движение» постоянно усиливает давление на правящую партию после июньских протестов, спровоцированных визитом в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым. Лидер ЕНД, экс-президент страны Михаил Саакашвили, в свою очередь, рассматривает грядущие выборы как возможность вернуться на родину.

В связи с этим вероятным преемником господина Бахтадзе называют более сильного и решительного политика, который мог бы защитить позиции «Грузинской мечты»,— нынешнего главу МВД Георгия Гахарию. «Номер один в списке кандидатов, конечно, Гахария, который провел большую часть своей сознательной жизни в России»,— заявил “Ъ” сооснователь оппозиционной Республиканской партии Давид Бердзенишвили. Он напомнил, что Георгий Гахария жил в России, считался там успешным бизнесменом и лишь недавно отказался от российского гражданства. Другими претендентами считаются экс-премьер Ираклий Гарибашвили и министр инфраструктуры Майя Цкитишвили, которых тоже подозревают в «пособничестве России». «Неисповедимы пути мыслей олигарха»,— многозначительно сказал “Ъ” депутат от партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани. По его словам, Ираклий Гарибашвили и Майя Цкитишвили внесли значительный вклад в торможение «главного прозападного проекта страны» — строительство глубоководного порта Анаклия неподалеку от Абхазии. «А этот порт очень не нравится Москве»,— заключил депутат.

Как и другие оппозиционные лидеры, Серго Ратиани убежден: закручивание гаек и смена премьеров «не спасет Иванишвили от неминуемого поражения на выборах 2020 года». Однако если новым премьером в самом деле станет глава МВД, действия оппозиции могут стать особенно активными. Напомним, что отставки Георгия Гахарии протестующие требуют с 20 июня. Оппозиция считает его главным виновником жесткого подавления митинга против визита российской делегации, в ходе которого применялись слезоточивый газ и резиновые пули. Организатор постоянной «антиоккупационной акции» на центральном проспекте Руставели Гига Макарашвили уже заявил, что повышение Георгия Гахарии «станет вызовом для всего общества» и демонстрации «вспыхнут с утроенной силой».

Георгий Двали, Тбилиси; Кирилл Кривошеев