Грузия обустраивает скандал из-за границ

Одиннадцатая годовщина войны в Южной Осетии на этой неделе сопровождалась дипломатической перепалкой между сторонами конфликта и их союзниками. В МИД РФ уличили Грузию и страны Запада в неспособности «извлечь уроки из трагических событий 2008 года», а также неготовности налаживать диалог с Абхазией и Южной Осетией. Между тем в Тбилиси выступили с обвинениями в адрес Москвы, причиной которых стало продолжающееся обустройство границы с югоосетинской стороны.

Августовскую войну 2008 года на этой неделе вспоминали все стороны, так или иначе причастные к тем событиям. В Южной Осетии прошла траурная акция, на которой президент частично признанной республики Анатолий Бибилов заявил: «Зверства, проявленные националистической властью Грузии,— это преступление против человечности, и, сколько бы времени ни прошло, преступники понесут наказание». В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «российской оккупации исконных территорий» страны, призвав «мобилизовать западных партнеров, чтобы деоккупация стала общей задачей». Состоявшееся в четверг закрытое заседание Совбеза ООН показало, что мобилизовывать никого и не надо: группа стран Запада выступила с общим заявлением в поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ». Россия подверглась критике за признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

В Москве ответили незамедлительно. По словам и. о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, позиция стран Запада «не очень способствует» снижению напряженности в регионе, чего можно было бы добиться путем «диалога между Грузией и двумя независимыми государствами — Абхазией и Южной Осетией». В МИД РФ также не остались в стороне от темы, заявив: «Ни в Грузии, ни на Западе так и не смогли извлечь уроки из трагических событий 2008 года. Вместо того чтобы прилагать усилия, нацеленные на преодоление груза прошлого, содействовать установлению добрососедских отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, официальный Тбилиси и активно его поддерживающие западные столицы по-прежнему нагнетают антироссийскую истерию, занимаются накачкой региона вооружением и бесцеремонным втягиванием Грузии в НАТО».

В Тбилиси придерживаются противоположной позиции, утверждая: мирному переговорному процессу противоречит политика России, а не Грузии. Последним поводом для возмущения стало обустройство границы между Грузией и Южной Осетией. О том, что очередной этап строительства заграждений (в том числе колючей проволоки, заборов и рвов) начался именно в дни годовщины «пятидневной войны», в специальном заявлении сообщил МИД Грузии. «Оккупационные силы возобновили работы по незаконному строительству искусственных заграждений поблизости грузинского села Гугутианткари»,— говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. МИД подчеркнул, что немедленно поставил в известность о начавшемся «незаконном процессе» сопредседателей «Женевских дискуссий по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе». Позднее заместитель главы МИДа Лаша Дарсалия сообщил СМИ: после подключения к переговорам по горячей линии иностранных дипломатов работы удалось приостановить.

Министерство в своем заявлении ссылалось на негативные последствия строительства заграждений «для мирного переговорного процесса, безопасности жителей и гуманитарной ситуации в регионе». В начале июля об этой же проблеме в своем докладе написала правозащитная организация Amnesty International. По ее подсчетам, в результате так называемой бордеризации в Грузии более 1 тыс. фермеров лишились доступа к своим землям, 20 семей оказались отрезаны от своих жилищ, а 34 села были разделены заграждениями. В частности, жители Гугутианткари жалуются, что заграждения возводятся в непосредственной близости от села, отрезая от них сельхозугодия, пастбища, источники воды и кладбища. При этом они боятся выходить из домов, опасаясь ареста по обвинению в нарушении границы с Южной Осетией, как это неоднократно бывало прежде на других участках, где начиная с 2010–2011 годов сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ совместно с сотрудниками КГБ Южной Осетии возводили заграждения из высоких металлических заборов или колючей проволоки. За эти годы сотни жителей грузинских сел были арестованы российскими пограничниками и переданы южноосетинским властям для последующего расследования дел о нарушениях государственной границы. Почти во всех случаях расследование велось по административному, а не по уголовному кодексу Южной Осетии и задержанных освобождали после уплаты правительством Грузии штрафа.

Между тем, как заявил “Ъ” грузинский политолог Давид Авалишвили, ситуация на линии разделения сторон в любой момент может стать мощнейшим рычагом давления на Тбилиси — Москва и Цхинвал могут начать возбуждать дела не по административному, а по уголовному кодексу Южной Осетии. «Зондирование возможных последствий уже происходило в прошлые годы, и родственники задержанных в отчаянии даже перекрывали стратегическую автотрассу Баку—Тбилиси—Поти»,— напомнил Давид Авалишвили. Тем временем бывший государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили в разговоре с “Ъ” обратил внимание на то, что в грузинских СМИ звучат предложения о необходимости выселения грузинских жителей из сел, прилегающих к «линии оккупации», вглубь территории Грузии во избежание инцидентов. «Но в Южной Осетии уже почти не осталось грузинского населения, и это означало бы продолжение процесса, причем уже с нашим участием»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Напомним, что власти Южной Осетии не раз предлагали Тбилиси договориться и «приступить к совместной работе по определению и обозначению линии государственной границы». «Но мы не признаем никакой границы, поэтому даже сам факт каких-либо переговоров по этому вопросу для нас неприемлем»,— пояснил “Ъ” Паата Закареишвили.

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко