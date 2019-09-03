Мы в такие шагали Дели

Во Владивостоке завтра открывается юбилейный, пятый по счету Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная его новость — неожиданно «техническое» присутствие во Владивостоке китайской делегации и существенное расширение азиатской повестки: центральными событиями форума станут российско-японские бизнес-переговоры, а также визит руководства правительства Малайзии. Главным же высокопоставленным гостем ВЭФ станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, в присутствии которого будет подписано межправсоглашение, призванное увеличить товарооборот страны с РФ в три раза, и несколько крупных контрактов российских и индийских компаний.

Восточный экономический форум традиционно, хотя и неофициально рассматривался как мероприятие в первую очередь российско-китайское, во вторую очередь — как место двусторонних переговоров руководства России и азиатских стран и лишь в третью — как международный форум азиатской проблематики. Повестка на 4–6 сентября несколько скорректирована: второй пункт повестки стал главным, а китайская тема отодвинулась на третье место: за последние годы редкая сессия ВЭФ обходилась единственным «китайским» круглым столом, сейчас это так.

В прошлом году почетным гостем и главой китайской делегации был председатель КНР Си Цзиньпин. На сей раз делегацию из Китая в количестве 183 человек возглавит вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа — он входит в 25-местное политбюро ЦК Компартии Китая и, так же как вице-премьер РФ Юрий Трутнев, является сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

За последние пять лет доля Китая в иностранных инвестициях на Дальнем Востоке составила 59%.

Деловая «китайская» повестка ВЭФ в 2019 году и в официальном, и в неофициальном измерении существенно шире. Крупнейшие контракты, как обычно, придутся на долю Китая. С партнерами из Zhongding Dairy Farming Co., Ltd и Mengniu Dairy Group российская «Степь х молоко» (дочерняя структура АФК «Система») при поддержке Агентства по привлечению инвестиций (АПИ) планирует возводить животноводческие комплексы по производству коровьего молока совокупной мощностью до 500 тыс. тонн в год. «Наша позиция при привлечении китайских инвесторов на землю в России такова: это возможно только в партнерстве с российской компанией,— сообщил “Ъ” директор АПИ Леонид Петухов.— Задача — сделать так, чтобы россияне имели в таком партнерстве контрольный пакет в земле, а иностранцы — контрольный в торговле».

Главным же гостем ВЭФ в этом году станет Индия, ранее не замеченная в числе активных участников дальневосточного мероприятия. Почву для приезда во Владивосток индийского премьера подготовил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который провел в июне в Дели презентацию инвестиционных возможностей российского макрорегиона. Расчет сработал: индийская делегация в составе 73 человек будет на форуме четвертой по численности.

Как стало известно “Ъ”, индийцы собираются подписать несколько соглашений, в том числе — о развитии Крутогоровского угольного месторождения на Камчатке (компания TATA Power, объем инвестиций около $603 млн) и строительстве в Забайкалье лесоперерабатывающего завода (компания «КГК Судима Эвергрин», $195 млн).

Сопредседатель российско-индийской межправкомиссии вице-премьер Юрий Борисов в преддверии форума также заявил, что планируется подписание межправительственного соглашения, призванного стимулировать увеличение двустороннего товарооборота с нынешних $11 млрд до $30 млрд в 2025 году.

Япония традиционно будет представлена премьер-министром Синдзо Абэ — единственным главой государства, посетившим все ВЭФ, начиная с 2016 года. Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что и тематика встреч за пять лет осталась без изменений: обсуждать будут экономическое сотрудничество и мирный договор. Сопровождать японского премьера будет традиционно самая многочисленная делегация из 220 чиновников, дипломатов и бизнесменов — в этом аспекте самой многообещающей ожидается закрытая встреча руководства «Роснефти» и крупнейших японских компаний, в том числе сырьевых. Южнокорейскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги. Обе страны подпишут с российскими ведомствами и компаниями ряд соглашений, но особых прорывов не ожидается — как и в отношениях с Монголией, представленной президентом Халтмаагийном Баттулгой.

Неожиданно представительными будут в этот раз делегации стран Юго-Восточной Азии. В Россию впервые с 2011 года прилетит премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, с которым Владимир Путин встречался в Сингапуре в ноябре 2018 года.

Сам Сингапур будет представлен вице-премьером Тарманом Шанмугаратнамом. И если в случае с Малайзией визит, по информации “Ъ”, будет скорее ознакомительным, то с сингапурцами будут обсуждаться конкретные шаги по завершению создания зоны свободной торговли Евразийский экономический союз—Сингапур. 9 августа армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что ожидает окончательного подписания этого соглашения на встрече ЕАЭС в Ереване 1 октября.

В теории у происходящего есть общее объяснение: ВЭФ расширяется, ему интересны все партнеры. Как сообщил “Ъ” Леонид Петухов, к пятому ВЭФ была в целом решена задача создания в регионе Дальнего Востока привлекательного инвестклимата — настала пора создавать в нем «центры экономического роста». «Наша задача — чтобы из региона прекратили уезжать люди, чтобы они начали сюда приезжать»,— заметил он. По словам господина Петухова, три наиболее перспективные для иностранных инвесторов направления развития региона — сельское хозяйство, туризм и горнорудное дело.

Научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко согласен, что три главных прорыва за пять лет существования ВЭФ — «резкий рост числа китайских туристов в России, а также спроса на продукцию российской пищевой промышленности и сельского хозяйства». Впрочем, добавляет он, трудно понять, какова здесь доля влияния ВЭФ и какова — других факторов, например, ослабления курса рубля или американо-китайской торговой войны. «Сложно оценивать ВЭФ по таким категориям, как объем сделок или инвестпроекты,— говорит господин Зуенко.— ВЭФ — это вообще не про торговлю и даже не про инвестиции, а прежде всего про политику государства по развитию Дальнего Востока. На практике это прежде всего тусовка, которая так или иначе дает результат — в виде знакомств, знаний, впечатлений. Так что в каждом новом инвестпроекте на Дальнем Востоке наверняка можно найти влияние форума».

Отметим, впрочем, что, помимо чисто конъюнктурных причин, одно из возможных объяснений «некитайского» характера ВЭФ в 2019 году — попытка России продемонстрировать собственную повестку развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, альтернативную китайской программе «Пояс и путь», имеющей довольно косвенное отношение к российскому Дальнему Востоку. Возможно, происходящее — взаимная попытка России и Китая демонстративно отдалиться друг от друга на шаг и пронаблюдать за взаимной и международной реакцией: по итогам ВЭФ можно будет выяснить, в какой степени это выгодная для какой-либо из сторон идея.

Михаил Коростиков, Дмитрий Бутрин