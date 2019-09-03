Молочные братья навек

Дефицитный рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в Китай повышают привлекательность бизнеса в регионе для крупных инвесторов. Основной производитель молока из Китая Mengniu Dairy может создать совместное предприятие (СП) со структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которое вложит до 45 млрд руб. в строительство ферм на 500 тыс. тонн молока в год. Подобный проект может стать крупнейшим не только в России, но и в мире.

О том, что китайская госкомпания Mengniu Dairy Group станет участником проекта по строительству молочных комплексов в Приморье вместе со структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова «Степь х молоко», “Ъ” сообщил глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов. Третьей стороной должен стать китайский производитель молочных продуктов Zhongding Dairy Farming. Соглашение о проекте планируется подписать на Восточном экономическом форуме, который откроется во Владивостоке 4 сентября.

Всего в строительство ферм на 50 тыс. голов мощностью 500 тыс. тонн молока в год и инфраструктуры может быть вложено до 45 млрд руб., сообщил господин Петухов.

По его словам, для создания кормовой базы АНО АПИ сформирует земельный банк в 150 тыс. га, которые передадут в аренду «Степь х молоко». Продукцию планируют реализовывать на Дальнем Востоке и экспортировать в Китай на завод Mengniu Dairy Group. В перспективе стороны могут создать СП для управления комплексами, знает источник “Ъ”, знакомый с проектом.

Mengniu Dairy Group — крупнейший производитель молока Китая и входит в десятку мировых игроков по этому показателю. Выпускает молоко, йогурт, мороженое, сыр и пр. под брендом Mengniu. Объем производства по итогам января—июня 2019 года — 10,6 млн тонн. Выручка компании за этот период выросла на 15,6%, до 39,8 млрд юаней (370,7 млрд руб.), чистая прибыль — на 33%, до 2 млрд юаней (18,6 млрд руб.).

В Mengniu Dairy Group не ответили на вопросы “Ъ”.

В «Системе» подтвердили, что прорабатывают возможность участия в строительстве молочных ферм в Приморье. Общую сумму инвестиций представитель корпорации не раскрыл, добавив, что возможный объем зависит от множества факторов, а осуществлять вложения планируют поэтапно. На вопросы о создании СП с китайскими компаниями в АФК не ответили. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин говорит, что более гибким вариантом для участников может быть создание контрактного предприятия: это позволит иметь как общие, так и собственные комплексы, а прибыль распределять по соглашению сторон.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, если намеченные планы будет действительно реализованы, это будет самый большой проект по производству молока не только в России, но и в мире. Он оценивает дефицит молока на Дальнем Востоке в 700 тыс. тонн при общем объеме рынка в 1 млн тонн. Помимо Китая рядом также располагаются перспективные рынки Вьетнама, Индонезии и Южной Кореи, так что сбыт будет обеспечен, уверен эксперт. Но, предупреждает господин Белов, доставка сырого молока всегда сопряжена с рисками, так что рациональнее было бы иметь собственную переработку и поставлять уже готовую продукцию.

Наладить производство сырого молока в Приморье планировала и ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. В феврале 2017 года бизнесмен сообщил о возможных инвестициях в проект $1 млрд. Это позволило бы построить фермы на 500–600 тыс. тонн молока в год. В понедельник в группе отказались комментировать проект. Как говорится в отчете «Русагро» за 2018 года, компания по-прежнему считает Приморский край перспективным для этого бизнеса регионом. Создание кластера из перерабатывающего завода и молочных ферм позволит удовлетворить региональный дефицит и выйти на экспортные рынки стран Азии, отмечается в документе.

Алексей Полухин, Михаил Коростиков