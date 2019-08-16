На Дальний Восток и обратно

Финальная программа Восточного экономического форума (ВЭФ) 4–6 сентября во Владивостоке окончательно сформирована. Локальная «дальневосточная» тема в 2019 году на ВЭФ будет заметно глобализована: основная тема форума — обсуждение с инвесторами интеграции дальневосточных регионов в общеазиатскую экономическую машину, ключевые участники — главы России, Индии, Японии и Малайзии, часть программы будет посвящена общероссийским вопросам. В теме Дальнего Востока на ВЭФ ключевое ожидаемое событие — представление долгосрочной стратегии развития региона на 2025–2035 годы.

Как сообщила вчера пресс-служба президента, подтверждены участники главного пленарного заседания ВЭФ 5 сентября: в ней примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министры Японии Синдзо Абэ, Индии Нарендра Моди, Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Программа ВЭФ сформирована, и, как из нее следует, на пятом году проведения форум уже отчетливо перестает быть региональным и для РФ, и для региона: значительная часть повестки ВЭФ обсуждает вопросы, значимые не только и не столько для российского Дальнего Востока.

Существенного расширения ВЭФ в объемах не произойдет: это по-прежнему трехдневный форум, 50 пленарных заседаний и сессий деловой программы. Значительно шире стали культурная и спортивная составляющие ВЭФ.

Так, на форуме будет подписано соглашение о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами РФ и Японии в преддверии Олимпийских игр Токио-2020, состоится этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup, медиафорум РФ—Китай, ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, крупная парусная регата. Самым необычным культурным мероприятием будет, как ни странно, формально европейское — на ВЭФ (впервые в России, как, впрочем, впервые и в АТР) будет экспонироваться работа Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из флорентийской Уффици.

Международная часть программы ВЭФ в этом году также существенно глобализована. Так, на форуме будет работать крайне представительная делегация Индии. В числе ее главных вопросов ВЭФ — международное научно-техническое сотрудничество, цифровая трансформация международной торговли, будущее Арктики и транспортных коридоров через Дальний Восток. Показательны минимум две «недальневосточные» темы ВЭФ: бизнес-диалог «Россия—Европа» (наряду с бизнес-диалогами РФ—Китай, РФ—Индия, РФ—Япония и РФ—АСЕАН) и презентация инвестиционных возможностей Центральной России для традиционных инвесторов в Дальний Восток: очевидно, степень глобализации региона уже достаточна для того, чтобы обсуждать эти темы вне привязки только к АТР.

Набор «дальневосточных» тем ВЭФ достаточно традиционен, в блоках программы «Новые решения для ускорения экономического роста» и «Создавая условия для бизнеса» акцент делается в основном на региональных аспектах, хотя значительная часть дискуссий явно является общероссийской. Между тем, по словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, на ВЭФ будут представлены «планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025–2035 годы» — логическое продолжение стартовой программы дальневосточного развития 2015–2024 годов, о которых ранее говорилось весьма ограниченно.

Дмитрий Бутрин