Иран в четверг может объявить о сокращении своих обязательств по ядерной сделке

Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире местного телеканала IRIB. Он отметил, что сокращение обязательств вступит в силу, если европейские стороны не вернутся к выполнению соглашений по ядерной программе.

«Переговоры Ирана с европейскими сторонами будут продолжены, хотя уже готовы меры по третьему шаге сокращения наших обязательств. Мы примем такое решение, если европейцы не предпримут никаких действий к четверг»,— сказал господин Зариф.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Ирана Хасана Роухани соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки. Позже на полях G7 господин Макрон, по данным источников Bloomberg, представил президенту США Дональду Трампу свой план по возвращению Ирана к СВДП. Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции «обречена на провал», однако европейские дипломаты поддержали господина Макрона.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.