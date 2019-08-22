Украинских осужденных собрали в Москве Правозащитники полагают, что их готовят к обмену на российских

Как стало известно “Ъ”, несколько граждан Украины, которые по приговорам отбывали наказание в российских колониях, еще месяц назад были переведены в московский следственный изолятор «Лефортово». Правозащитники говорят, что ожидается их обмен на россиян, осужденных на Украине. Адвокаты самих осужденных делать подобные выводы пока не торопятся.

В минувший вторник независимый журналист Виктория Ивлева пришла в следственный изолятор «Лефортово» с продуктовыми передачами, указав в списке адресатов фамилии около десяти украинских заключенных. Сотрудники СИЗО приняли передачи для пятерых — Станислава Клыха, Николая Карпюка, Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Кольченко. В результате подтвердилось, что они находятся в изоляторе.

«У меня была предварительная информация, что во всяком случае некоторые из осужденных украинцев могут быть в "Лефортово",— рассказал “Ъ” госпожа Ивлева,— а когда у меня приняли передачи, то стало ясно: они точно там».

Пятеро граждан Украины, которые, судя по всему, в настоящее время находятся в «Лефортово», в разные время были осуждены российскими судами и направлены для отбывания наказания в разные регионы страны. Владимир Балух был приговорен к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Он содержался в колонии в Тверской области.

Павел Гриб в марте этого года получил шесть лет заключения по обвинению в содействии терроризму и пребывал в краснодарском СИЗО. Крымский активист Кольченко в 2015 году был приговорен к десяти годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым за создание экстремистского сообщества и подготовку терактов в Крыму.

Станислава Клыха и Николая Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 года колонии строгого режима соответственно за убийство российских солдат во время первой и второй чеченских кампаний.

Госпожа Ивлева, которая, по ее словам, давно «как журналист и просто неравнодушный человек» интересуется судьбой украинских заключенных, предполагает, что некоторые из осужденных, обнаруженные ею в «Лефортово», были перевезены в Москву как минимум месяц назад.

«Месяц назад сестра Владимира Балуха, отбывающего наказание в Твери, попыталась послать брату продуктовую посылку. Однако она вернулась, так как адресата на месте не оказалось»,— рассказал госпожа Ивлева. Таким же образом, по словам журналистки, возвращались посылки, отправленные чуть более месяца назад Станиславу Клыху в колонию в Свердловской области. «Это позволило мне предположить, что украинцев перевезли в Москву, а окончательно я в этом убедилась, отправившись с передачами в "Лефортово"»,— резюмировала госпожа Ивлева.

Обозреватель «МБХ медиа» Зоя Светова, которая как журналист и правозащитник давно наблюдает за тем, что происходит с украинскими заключенными, считает, что они оказались вместе в Лефортовском СИЗО неслучайно. «Я полагаю, что их (заключенных.— “Ъ”) готовят для экстрадиции на Украину. Никакой другой причины для того, чтобы привести осужденных в Москву, нет»,— уверена госпожа Светова. Такого же мнения придерживается и один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Все, что сейчас происходит вокруг осужденных, дает повод надеяться на это»,— отметил в беседе с “Ъ” правозащитник.

Как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на свой источник в окружении украинского президента Владимира Зеленского, после его первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 11 июля, была достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц, в том числе осужденных.

По версии источника, обмен может состояться до конца августа.

Впрочем, адвокаты, которые представляли в судах интересы осужденных украинцев, по поводу возможного освобождения своих подзащитных высказываются осторожно. «Хотелось бы в это верить, однако пока никаких документальных оснований для этого нет»,— заявила “Ъ” адвокат Марина Дубровина.

Муса Мурадов