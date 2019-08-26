Samsung обновил продажи

Продажи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10/10+ после первого уикенда на 32% превышают результат Note 9 за аналогичный период, а количество предзаказов выросло в три раза. На спрос могло повлиять расширение линейки за счет моделей с разным размером экрана, полагают эксперты.

В Inventive Retail Group, развивающей в России сеть магазинов Samsung, сообщили о росте продаж Samsung Galaxy Note 10/10+, стартовавших 23 августа, на 32% по сравнению с предыдущей моделью. Рост продаж в компании связывают с расширением линейки: раньше смартфоны Galaxy Note не ранжировались по величине экрана.

Продажи Samsung Galaxy Note 10/10+ стартовали 23 августа, однако у ряда ритейлеров до сих пор доступен лишь предзаказ. По словам вице-президента «Связного» по продажам Давида Борзилова, предзаказы на Note 10 выросли в три раза по сравнению с предзаказами на Note 9.

С тем, что на спрос повлияло расширение линейки, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

«Младшую модель могут предпочесть те, кто до этого не пользовался линейкой Note и кто сомневается в необходимости экрана большего размера».

Господин Муртазин прогнозирует новой модели рост продаж в России на 20% в сравнении с Note 9.

Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов, напротив, ожидает в перспективе падения продаж новой модели на 30% в сравнении с Note 9, продажи которой еще могут продолжать расти. У Note 10 нет значительных улучшений в сравнении с предыдущим флагманом, категоричен он. Из возможных конкурентов модели господин Вильянов называет Huawei Mate Pro 30, однако выход этого смартфона на рынок может осложниться санкциями США в отношении Huawei.

Другой конкурент Samsung — американская Apple — как ожидается, презентует очередной флагманский смартфон 10–11 сентября, в продаже он может появиться в середине сентября.

Данила Моисеев