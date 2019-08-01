Туристам перезвонят по поводу НДС

Российские операторы связи заинтересовались участием в программе tax free, предусматривающей возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных туристов. В ближайшее время вернуть НДС можно будет после покупок в 50 салонах «Вымпелкома», переговоры с операторами tax free ведет и МТС. Компании рассчитывают, что услуга привлечет дополнительный поток клиентов, но пока электроника менее востребована среди туристов, чем люксовая одежда и аксессуары.

«Вымпелком» вводит систему компенсации НДС для иностранных туристов в розничной сети «Билайн» в партнерстве с оператором tax free Global Blue, сообщили “Ъ” в компании. Услуга будет доступна в 50 магазинах в десяти городах из списка, утвержденного Минпромторгом для реализации программы tax free к чемпионату мира по футболу 2018 года, включая Москву и Санкт-Петербург. «Турпоток в Россию стабильно растет, только в прошлом году нашу страну посетило более 30 млн гостей из других стран, и в рознице мы ежегодно фиксируем рост количества иностранных покупателей»,— отметил исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» Юрий Смагаринский.

Участием в программе заинтересовались и другие сотовые операторы. МТС сейчас находится в переговорах с операторами tax free, сообщили в компании, где рассчитывают, что «услуга привлечет дополнительный поток иностранных туристов в офисы продаж». В планах «МегаФона» также есть внедрение tax free в салонах, в операторе пока изучают данные, напоминая, что пока система беспошлинной торговли работает в России в пилотном режиме.

В Tele2, развивающем розничную сеть по модели франчайзинга, скептичны, полагая, что tax free существенно не повлияет на объемы продаж мобильных устройств в России.

В России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Покупатели могут вернуть НДС (18%) с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. Право на компенсацию имеют граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). Пилотный проект рассчитан до конца 2019 года.

Ритейлер электроники «М.Видео—Эльдорадо» запустил продажи по tax free еще в июне 2018 года в регионах, сейчас число магазинов группы с этой услугой достигло 34. По оценке компании, основным спросом у иностранцев пользуются смартфоны, на которые пришлось 32% всего объема чеков tax free, 20% заняли аксессуары для планшетов и ноутбуков, 10% — ноутбуки, 9% — техника для дома и кухни, по 7% — камеры и планшеты. Средний чек при этом составляет 51 тыс. руб. Больше всего покупок по tax free в течение 2018–2019 годов совершили граждане Турции, Израиля, Украины, Бразилии и Эстонии, отмечают в «М.Видео—Эльдорадо».

В ЦУМе иностранцы активно используют услугу tax free, их число растет с каждым месяцем, говорит представитель ритейлера. «Мы прогнозируем, что интерес к этому сервису будет только расти, так как определяющие факторы для покупок иностранцами в ЦУМе — это цена, которая с учетом вычета для них ниже, чем в Европе, и ассортимент»,— указывает он. В ЦУМе больше половины иностранцев, оформляющих tax free, из Китая, часто пользуются этим сервисом также туристы из США, Великобритании и Израиля.

В контексте увеличения турпотока после успешного проведения ЧМ-2018 инициатива сотовых операторов может оказаться востребованна, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Хотя смартфоны сейчас занимают не самый крупный сегмент в структуре товаров, которые покупают иностранцы в России, но, например, китайские туристы с tax free будут приобретать здесь технику Apple»,— полагает он. Наибольшим спросом среди иностранцев в России, по его словам, все же пользуются люксовые вещи и аксессуары, причем если в 2018 году средний чек в tax free составлял 90 тыс. руб., то в этом — уже 120 тыс. руб. Всего с апреля 2018-го по июнь 2019 года по tax free было приобретено товаров более чем на 13 млрд руб., оценивает господин Бурмистров.

Электроника однозначно будет пользоваться спросом у туристов, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Например, Samsung, который востребован в Китае, по его словам, в России дешевле, Huawei и Honor здесь также брать выгоднее, поскольку они борются за долю рынка и часто устраивают акции и скидки. В то же время, указывает аналитик, пока услуга не будет распространена на всю сеть ритейлера, она вряд ли заметно повлияет на его продажи.

Юлия Тишина, Никита Щуренков