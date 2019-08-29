В Сети началась «альтернативная агитация»

В Сети появился документ, который СМИ связывают с проектом Алексея Навального «Умное голосование». Список протестного голосования возглавили коммунисты.Людям предлагают отдать голоса за конкретных кандидатов в Мосгордуму, чтобы помешать получить большинство самовыдвиженцам, связанным с партией «Единая Россия». В 35 одномандатных округах команда Навального предлагает поддержать кандидатов от КПРФ. В остальных десяти — представителей «Яблока», «Справедливой России» и самовыдвиженцев.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что никаких публикаций штаб политика пока не делал. Хотя она не стала утверждать, что список фальшивый.

Среди тех, кого может поддержать Навальный, оказался коммунист Леонид Зюганов — внук лидера КПРФ. В интервью “Ъ FM” он признался, что не понимает, по какому принципу штаб оппозиционера поддерживает столичных политиков: «Где-то, безусловно, они отбирают по присутствию кандидата в округе. Можно через “Яндекс” пробить частотный запрос по каждому кандидату. Но, например, Анастасия Удальцова каким-то образом там является кандидатом от мэрии. Можно по-разному относиться к событиям 2012 года, но это человек, который очень сильно пострадал от этого. Никаким кандидатом от мэрии она в принципе быть не может. Есть мнение, что это полезный инструмент. Вопрос в том, что во многих районах он сработает достаточно хорошо. В моем округе, наверное, не так хорошо, потому что либерально настроенных граждан не так много. Определенное количество голосов он может дать абсолютно в любом округе, просто у кого-то это будет 100, а у кого-то это может быть до 3-4 тыс».

Пройти регистрацию на выборах в Мосгордуму не смогли независимые политики Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь, Елена Русакова и другие. В Москве прошло несколько протестных акций в поддержку оппозиционеров. 10 августа на согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли около 60 тыс. человек.

Сработают ли «списки Навального»? Последние события повысили интерес к выборам, и явка должна быть высокой, полагает член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук. По его мнению, у оппозиции есть шанс получить дополнительные голоса: «Обстановка в Москве, особенно в последние полтора-два месяца со всеми этими силовыми акциями и постоянными арестами лидеров оппозиции и так далее, политизировали кампанию, которая изначально планировалась как очень скучная.

Как раз протестный избиратель очень политизирован и готов прийти на избирательные участки, ему надо просто предложить нормальную работающую схему, как голосовать.

Людей, которые готовы подключиться к этому голосованию, больше, чем тех, кто выходил на уличные акции. Потому что митинги — это все-таки достаточно специфическая форма деятельности. А история с приходом на избирательные участки более конвенциональная».

Примечательно, что в списке Навального фигурируют не только оппозиционеры, но и действующие депутаты Мосгордумы. Большинство поддерживаемых кандидатур — представители так называемой системной оппозиции, которую критиковал сам Навальный. «Умное голосование» получается не таким уж протестным, рассуждает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Поэтому проект может принести своим создателям как хороший результат, так и проблемы, считает эксперт: «Если кто-то из кандидатов пройдет, можно будет атрибутировать это прохождение самому себе. Можно прописать себе, что я проведу в Московскую городскую думу столько-то кандидатов. Причем в этом, наверное, будет смысл, потому что действительно многие коммунисты могут пройти в спорных округах. Можем получить в этой ситуации кандидатов, которые станут депутатами и будут весьма экзотичны для тех избирателей, которые за них голосовали. Даже потом уже эти избиратели разведут руками и спросят: “А кто их посылал в московский парламент?”»

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На прошлой неделе в мэрии Москвы говорили, что явка на выборах в Мосгордуму может составить около 30%. Это почти на треть больше, чем в 2014 году.

Анна Пестерева