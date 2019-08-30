Алексей Навальный и Андрей Метельский поспорили из-за мотоциклов

На сайте Алексея Навального появилось новое расследование по поводу активов секретаря московского городского регионального отделения «Единой России», зампредседателя Мосгордумы Андрея Метельского, который намерен переизбраться в столичный парламент 8 сентября. В своей публикации оппозиционер утверждает, что господин Метельский в 2015 году, будучи депутатом и не имея права заниматься бизнесом, приобрел на имя своего помощника мотосалон «Альпин». Господин Метельский говорит, что бизнес оформлен на его друга, и настаивает, что всего лишь ремонтирует там свою технику.

В расследовании сторонников господина Навального отмечается, что Андрей Метельский приобрел мотосалон весной 2015 года, находясь на госслужбе. По версии расследователей, он зарегистрировал фирму на советника заместителя председателя Московской городской думы Петра Ивановского. На него же, подчеркивает Алексей Навальный, депутат переписал и свой австрийский бизнес, в том числе гостиницы, о которых речь шла в предыдущем расследовании.

При этом утверждается, что между депутатом и прежним собственником салона Василием Лапошиным произошел конфликт из-за права на погрузчик, после чего началась судебная тяжба между старым и новым владельцами салона. «Лапошин сейчас в колонии, осужден на три года и четыре месяца. И отправил его туда лично Метельский»,— утверждается в публикации на сайте Алексея Навального.

Господин Навальный обращает внимание на расшифровку показаний сотрудников салона в суде по данному делу. Все они на вопрос о роли господина Метельского утверждают, что именно он управлял бизнесом и что без его решения нельзя было установить в салоне даже раковины или писсуары. На сайте оппозиционера приводится и заявление самого единоросса: «Ну я достаточно часто там бываю (в мотосалоне.— “Ъ”). Почему? Потому что мне интересно. Во-вторых, мне интересно, в-третьих, эта компания ''Альпин'' не только по продаже техники, но и по ремонту, я там ремонтировал свою технику и ремонтирую технику».

Секретарь московского городского регионального отделения «Единой России», зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Сторонники Навального, однако, указывают на декларацию о доходах и имуществе депутата, за 1 января—31 декабря 2017 года, в которой отсутствуют сведения о транспортных средствах депутата.

Господин Метельский на звонки “Ъ” не ответил.

В беседе с агентством «Интерфакс» депутат заявил, что Алексей Навальный пытается «перевернуть факты»: «Это уже не ново и вполне в стиле Навального. Прежде всего хочу сказать, что я не являюсь и никогда не являлся владельцем компании ''Альпин''. Хочу дать совет Навальному: когда делаете ролик и переворачиваете суть, не забывайте о связи с реальностью и фактах».

Андрей Метельский также не скрывает, что Петр Ивановский — его друг, однако по указанному делу сам депутат проходил только как свидетель. Зампредседателя Мосгордумы уточняет, что занимается мотокроссом, и настаивает, что в указанном салоне он ремонтировал свою технику. «Для информации — мотокроссовые мотоциклы являются спортивным инвентарем и не вносятся в декларацию о доходах и имущественном положении»,— сказал он.

Владимир Хейфец