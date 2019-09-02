Telegram обновит анонимность пользователей

Telegram усилит анонимность перед запуском своей блокчейн-платформы TON. После выхода обновления пользователи мессенджера смогут скрывать свой номер телефона, в том числе от людей, которые внесены в их список контактов, пишут СМИ. Павел Дуров решил предоставить такую возможность из-за протестов в Гонконге. Участники митингов считают, что власти пользуются лазейкой в настройках Telegram, чтобы узнать их личности. Как анонимность повлияет на работу Telegram в России? Разбиралась Виктория Феофанова.

Павел Дуров всегда позиционировал Telegram как безопасный и анонимный способ общения. Но если внести номер телефона в список контактов, то мессенджер сопоставит его с аккаунтом, и вся анонимность исчезнет на глазах. Этим якобы и воспользовались власти Гонконга. По данным Reuters, они могли загрузить базу номеров в специальную программу и без труда установить личности протестующих, которые координируют свои действия в многочисленных Telegram-чатах. Правда, точно неизвестно, воспользовались ли китайские власти этой лазейкой. Летом СМИ писали, что похожая технология есть и у российского МВД. Поэтому защита анонимности может привести к новому витку войны между мессенджером и Роскомнадзором, говорит автор Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин: «Есть несколько российских проектов, которые переписывают все номера, находящиеся в юрисдикции РФ, сопоставляют их с базой ID в Telegram и таким образом вычисляют человека — это трендовая история.

Сервисы так или иначе будут закрывать возможности определения личности человека через сопоставление ID внутри экосистемы с номером телефона, данные о котором есть у крупных государственных контор и самого государства».

Павел Дуров может попытаться обеспечить анонимность пользователей мессенджера, но в долгосрочной перспективе это вряд ли будет работать, уверен руководитель проекта Fintech Lab Антон Арнаутов. По его мнению, у Telegram просто не хватит ресурсов, чтобы бороться с государственными органами: «Эйфория по поводу каких-то анонимных сетей, мировых открытых сообществ сходит постепенно на нет. И как раз наоборот есть тенденция к созданию барьеров, к закрытию границ, любых. Мне кажется, что не получится у Дурова построить систему, которая сможет ликвидировать эти границы. Она будет популярна в более мягких странах. Я не думаю, что удастся преодолеть, например, “великую китайскую стену”, электронную».

Новое обновление Telegram, позволяющее скрыть номер телефона, ожидается на фоне новостей о начале публичного тестирования блокчейна TON и запуска криптовалюты Gram. Так Павел Дуров привлекает дополнительное внимание к своей платформе, считает сооснователь и партнер платформ для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «Технические методы, которые продвигает Telegram, очень важны. Я думаю, что достаточно много новых юзеров дадут Telegram новостные поводы. Общая анонимность вместе с публичным тестированием Telegram Open Network, безусловно, является хорошим пиар-поводом.

Это будет положительно влиять с точки зрения оценки компании и последующих цен на токены».

Павел Дуров известен своей жесткой позицией насчет анонимности пользователей Telegram. Его война с Роскомнадзором, который весной прошлого года активно пытался заблокировать мессенджер, длилась несколько месяцев и закончилась победой команды Дурова. При этом год назад Telegram изменил политику конфиденциальности, чтобы соответствовать европейским законам об охране личных данных. Там появился пункт о возможности передачи спецслужбам данных пользователей, которых подозревают в терроризме. Комментируя изменения, Дуров подчеркивал, что передавать им будут только номер и IP-адрес предполагаемых террористов и лишь после решения суда.

Открытый тест блокчейна TON должен был начаться 1 сентября, по данным СМИ. Однако пока разработчики и IT-специалисты не получили к нему доступ. Полноценно новая платформа и криптовалюта Gram должны заработать до 31 октября. В противном случае разработчики обещали вернуть инвесторам вложенные деньги — более $1,5 млрд.