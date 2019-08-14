Facebook подписался на прослушивание

Facebook признался в прослушке — соцсеть платила сторонним компаниям за расшифровку голосовых сообщений пользователей, пишет Bloomberg. Представители Facebook утверждают, что подрядчики прослушивали сообщения с целью улучшения работы нейронных алгоритмов соцсети. Сами сотрудники, занимавшиеся расшифровкой, говорят, что не знали, зачем конкретно они слушали разговоры, в том числе интимного содержания. Соцсеть заявляет, что право на передачу голосовых сообщений прописано в пользовательском соглашении, но Bloomberg отмечает, что это не так.

Зачем Facebook прослушивать пользователей? Разработка искусственного интеллекта — просто отговорка, IT-гиганты давно охотятся за любыми данными о пользователях, уверен заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики Александр Баранов: «Все, что они говорят, это чушь собачья, глупости. Они коллекционируют слепки с голосов, причем с привязкой к телефонным номерам. Сейчас такая информация сродни фотографии, благодаря ей можно распознать голос, можно его, кстати, и подделать. Все это может быть использовано для провокации, для организации всяких движений, в том числе протестных.

Спектр применения такой информации достаточно широк, но уж точно речь не идет об обучении нейронной сети — для этого достаточно было бы собрать несколько тысяч голосовых сообщений и их обработать.

А я уверен, что они, конечно, собирают такие записи миллионами. В торговых ли это интересах делается, в интересах ли рекламы, все это печально. Это особенность компьютерных технологий: после того, как информация от вас ушла, неважно, в каком виде — видео, голосе или тексте, — что дальше с ней происходит, увы и ах, отследить практически невозможно».

В июле в США был подан коллективный иск за незаконную слежку против компании Apple — корпорацию уличили в расшифровке и обработке сообщений, полученных голосовым помощником Siri. Apple так же, как и Facebook, уверяет, что данные были обезличены.

Между тем, запретить IT-гигантам обрабатывать данные невозможно, считает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Facebook и Apple постоянно разбираются с исками, начиная с уровня обычных граждан и заканчивая уровнем государств. Но надо понимать, что такие судебные споры не всегда являются желанием добиться некоей правды, а тоже являются инструментом давления на корпорацию, чтобы что-то от нее получить. Что касается России, то у наших властей гораздо меньше возможностей давления на компанию Facebook. Да, мы требуем, чтобы все компании, работающие у нас, выполняли хотя бы базовые требования Роскомнадзора и перенесли работу с пользователями на местные серверы. Пока еще не все корпорации это выполнили. Я уверен, что российские надзорные органы понимают, что вся информация, проходящая через Facebook и через любые другие площадки, несомненно, может быть использована как для продажи компаниям, так и для передачи различным спецслужбам.

Бороться с этим бессмысленно.

Пытаться требовать, чтобы эти данные оставались конфиденциальными — то же самое, что требовать, чтобы они перестали дышать воздухом».

Популярные мессенджеры и соцсети не гарантируют тайну переписки, подчеркивает гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Все мессенджеры работают примерно по одному принципу. Есть сервер, на котором стоит программное обеспечение, к нему подключаются пользователи, все текстовые и звуковые сообщения, фото, видео, проходят через сервер. Facebook владеет и WhatsApp, поэтому я не исключаю того, что компания могла запустить свои руки и в мессенджер, в частности, прослушивать сообщения в WhatsApp. Поэтому всегда надо быть предельно аккуратным, общаясь по телефону, оставляя какие-то звуковые сообщения. Особенно это касается тех, кто имеет доступ к коммерческой или гостайне. Нас уверяют, например, что Telegram остался единственным оплотом безопасной коммуникации, но есть подозрение, что тем, кому необходимо получить сообщение оттуда, его получает. Я бы не стал говорить, что существует какая-то абсолютно безопасная система коммуникации, этого не может быть в принципе».

После публикации о нарушениях и получении коллективного иска Apple объявила, что приостанавливает глобальную программу по изучению сообщений из разговоров с Siri. Facebook об аналогичных шагах пока не сообщил.

Кирилл Абакумов